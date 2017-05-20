质量管理弘扬佛法 唯悟法师出家25年专访（视频） 悠周刊

他，曾是槟城惠普（Hewlett Packard）公司的部门经理，1987年创立顾问公司，客户遍及亚洲、欧洲及美国多家跨国公司，作为一名优秀的商业咨询顾问，他却选择在事业巅峰之际剃度出家。

25 年来从成立檀香寺，到檀香基金会的晚晴苑、爱心福利中心、幼儿园、赠医师药，檀香寺雪隆分会、森美兰分会、吉打分会、霹雳分会，再到泰国檀香基金会与国际佛教大学，出家25年来一步一脚印告诉大众何谓佛法……

唯悟法師字绍开，俗姓梁名嘉栋，原籍福建，1949年出生于槟城。

早年毕业于槟城钟灵国中，并于纽西兰坎特伯理大学考获电机工程荣誉学位。曾担任惠普（Hewlett Packard）企业的质量管理经理，后于1987年开始经营本身的全面质量管理公司，服务对象包括亚洲、欧洲及美洲各地的多家跨国公司，如宝洁（Procter and Gamble）、飞利浦（Philips）、菲亚特（Fiat）及雅达（Astec）等。

唯悟法师于1992年剃度出家，并在马来西亚及泰国成立檀香基金会，以及在泰国开办国际佛教大学。目前担任马来西亚檀香寺住持暨国际佛教大学委员会主席。