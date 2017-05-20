金钱蓝图卡 儿童财商

文：邱甲伟

我从事儿童财商教育3年之久，虽然一路走来不容易，但是这行业真的让我成长许多，也更明白这教育存在的意义。这个专栏并不是要探讨我的经历，我只想把财商教育心得和学习方式与各位分享，也希望可以给家长启发，并互相学习。

金钱在我们的生活当中，扮演着极重要的角色，对于金钱的价值观，可能影响我们的生活形态，家庭关系，事业工作，人生目标与梦想等。国际儿童财商学院研发一套有趣的卡片工具-金钱蓝图卡，借由金钱卡，反思卡两种卡片组合，可以协助大家厘清自己的金钱优势与缺陷。金钱蓝图卡结合了心理学与教练系统，是一副训练金钱思维的专业工具。了解自己的金钱蓝图，才能为你的生活以及财富建立良好的基础。

在反思卡里曾出现过的一道分享题目“分享你的金钱价值观和影响你的人”。在我们成人班——理财即战力的课堂里，曾经讨论过这道题目，每位学员都需要分享。A 小姐说“只要我觉得那物品或消费的东西很值得，通常都会买。”B 小姐说“我是个比较省钱的人，每次要花钱都会想很多遍，最后才决定要不要买”。C 先生却说“小笔钱的话，我比较不在意，可以随意的用，一旦要用到大笔钱还是会考虑很多”。D小姐就说道“我比较喜欢花钱在自己身上，总觉得可以让自己开心，为什么不可以多花”。最后E 小姐说“我会花大笔钱去旅行或者买很贵的皮包，但是都有计划的存钱再用”。

以上种种答案都没有对或错，因为每个人的金钱价值观都不一样，至于怎么运用金钱的习惯当然也不一样啊。至于谁会是影响你的金钱价值观最多的人呢？经过一番讨论后，得到的结论是家人或身边的人。很多时候，价值观和消费习惯在小时候已经形成，只是长大后才开始觉得它们的存在。而且，家人和身边人的影响力是最大的，所以我们才一直强调孩子需要从小接受财商教育而不是长大后才学习。当长大后，习惯养成了再来纠正，恐怕比较困难。

家人影响金钱价值观

我本身的金钱价值观的影响也都来自家人。爸爸妈妈是刻苦耐劳的类型，平常也不会对自己太奢侈，所以他们一向都没什么花钱。所以我自己除了必需品也没什么买其他的东西，有时候换手机还感觉心痛，因为花太多钱了。而我太太的金钱观也影响了我，她是爱心偏好型的，她喜欢花钱买东西给朋友，每当家人生日也都会买礼物送给家人。这种习惯对于我来说，比较陌生，因为我的家庭环境都不是这样的。不过我觉得太太的金钱习惯值得学习，可以增进人与人之间的关系和欢乐，所以我也渐渐的接受这金钱习惯。

我想说，金钱价值观的影响通常是由家人开始。父母亲对于自己的金钱观和消费习惯都需要注意，孩子一旦养成习惯或价值观偏差，长大后的影响甚大。而成人的消费习惯却可以通过“金钱蓝图卡”或其他工具来了解，也可以挑战自己把不好的习惯改掉，或者学习别人的用钱习惯。