入乡随俗 走在路上

文： 易雄

以其说会吃，还不如说我敢试。

到了九州鹿儿岛不吃萨摩料理觉得可惜，于是乎在不懂情况下走进著名《熊袭亭》坐下看餐谱开始找寻相关字眼，还真看见并点了“正调萨摩料理套餐、尊”。

老实还真不懂叫什么餐？其实鹿儿岛有很多餐厅有提供萨摩乡土料理，都是传统老店的老味道，到居酒屋自创的特色萨摩料理，全都以鹿儿岛名产本土制作。

其实萨摩是鹿儿岛的另一称号，源自日本各地还是藩国时的名称。查资料和食中的乡土料理，在日本锁国时代、大概在德川晚期就成形。

听天由命的餐单虽是点了，但是指手划脚出来的结果，其实我不敢抱太大希望……

一小盘一小碟一小碗的料理上桌，有日本银带鲱鱼生鱼片、炸蕃薯、地鸡、鹿儿岛生蚝和黑猪肉等等，非常丰富且制作得非常精致。

也不懂从那儿吃起，不管了看见什么吃什么，很多生食沾酱就可以吃了我也入乡随俗。好吃不好吃因人而异，可是它采用的在地料理确实非常新鲜且多样化处理。

老实说这一餐吃下来百多元，我只喜欢且美味的只有煮熟的猪肉和白米饭、还吃不饱。

你说不好吃吗也不对，它可是许多人的美食佳肴、深受推荐的一家名店，但对于我只是尝鲜、试新。