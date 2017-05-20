瘀青被当胎记 蕉风椰语

■杨年我的

日前朋友打羽球被劈杀正中眼窝，立刻出现瘀血，各路英雄好汉提供各种消瘀肿方法，有的建议热敷有的说冷疗比较好，也有人认为针炙和拔罐方法最实在。而我，看着他眼窝上的瘀青，思绪却飘到刚出来工作的时候……

当时，工作地点离家不远，我每天都是骑着脚踏车去上班。一天下雨路滑，我一手撑伞一手控制脚踏车，忽然从旁杀出一名骑脚踏车的少女，两车相撞，我跌个狗吃屎，脚车握把撞到脸颊，对方人车四轮朝天，头破血流。

我顾不得自己脸颊疼痛，立刻把压在小姑娘身上的脚踏车搬走，再把她扶起。小姑娘的头流血，小小碰撞竟出了这么严重的意外。我赶紧拦了一辆路过的士，把她送到最近的诊所。

小姑娘“披血散发“，外表看起来惊人，检查后，证实头部只是皮外之伤，由于雨水血水混合，才会造成这“严重”的吓人场面。

医生和护士帮她消毒止血缝合伤口后，已无大碍。虽然这是意外，也不是我的错，但我年纪比她大，而且从小父母教育我们要负责任和有担当，我没有在事后马上离开。问了小姑娘的家地址，我就陪着小姑娘回家去。

大约20分钟后，终于把小姑娘送回给她的父母。原来还担心小姑娘家人会兴师问罪，我不懂如何交代。可是她父母先是惊慌，后得知小姑娘只是皮外之伤并看过医生，就放下一百个心。

知道我陪小姑娘去诊所后，对方连忙向我道谢。人家不再追究，我功德圆满，还不赶快转身离开？我转身走出小姑娘家门时，听到小姑娘母亲在说话：这位姐姐心肠真好，只可惜脸上有一块大胎记，不然就一定很多男生喜欢。

我愣了一下，才恍然大悟她在说我。心中不禁苦笑：这位妈妈，我脸上的不是胎记，是被脚踏车车手把撞到的瘀青，脸上还隐隐作痛呢！

这件事情被埋藏在心里许久，如今因朋友眼窝瘀青，重新忆起，心中可是百般滋味在心头。