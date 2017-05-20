最雀跃的时刻 建利式记录

■陈建利



黄医生的超声波截图，给了我们很大的鼓舞。我们真的可以从这截图上看到宝宝坚挺的鼻子。这也让我们相信，我们如果不断地跟宝宝说话，他真的会听见，也会努力变好，让我们看到奇迹。

于是，我每天都隔着太太肚皮，不断重复着叮咛，要宝宝自己好起来。而我与太太虽然有时候还是会因为担心而掉泪，但次数真的因为宝宝给我们的希望而渐渐减少了。我们相信的奇迹，就是宝宝自己创造的奇迹。就这样，10天过去了，我们仍然没有等到任何报告的消息。

妹妹跟我们一样担心，她告诉我说她已经致电问了几次，但都没有着落。她能做的，就是继续帮我们追报告进展，还有安抚我们。而我们当然没办法放心，新加坡效率那么高，报告怎么可能会拖延？

不好的预感开始磨灭我们的耐心，我们真的手足无措，根本就只能空等。虽然已经试过了等报告的恐惧，可是这一次是非常关键的报告，如果报告结果不好，我们真的不敢想象到底要怎么办。

一个早上，坐在客厅沙发上发呆的我们，被手机铃声带回现实。这段期间，我们对手机铃声非常敏感，每一次响起，都会让我们弹跳起来，但每一次都失望。而这一次，我们看到手机显示的来电号码，并不是我国的号码。这一次肯定是新加坡来电了。

太太立刻接通电话，而我在这一瞬间，突然觉得全世界静了下来。

“真的吗？”太太凝重的表情，突然出现了笑容，我屏息等着她给我答案。

“确定真的没事对吗？”太太看着我，不断地点头，眼泪已经掉了下来。

我不知道我当时的表情，但我很清楚地知道，当时我整个人弹跳了起来，像孩子般不断地乱奔乱跳。太太挂上电话后，我们两人即刻相拥而泣。

“没事了，宝宝没事了！”我不断地喊着，太太也不断地点头。

我没办法形容此刻的心情，但非常肯定，这是我这辈子最雀跃的一刻。这时候，手机又响起了，这回是妹妹打来了。她也接到了医院的电话，并叮咛医生助手将报告电邮给我。她此刻也非常激动，宝宝没事了，怎么会不激动呢？

打开电邮，我再次检查了报告。在看到确定宝宝没事的证明后，我终于可以相信这一切都是真的，并将副本转贴给姐姐和妹妹。

“宝宝长大后，我一定会叫他一一去谢谢你们。”我告诉姐姐妹妹们。是的，我们终于通过了最难熬的一关，如今我们要做的就是好好照顾宝宝，让宝宝平安出生。

宝宝，欢迎你。（待续)