军人准爸爸靠P图 跨越千里摸大肚妻 国际新闻

美国有一对夫妻即将初为人母，却因为丈夫要服兵役无法陪伴怀孕的妻子。而妻子影美美孕照时亦不忘丈夫，请摄影师帮手完成一张跨时空的「合照」，丈夫所在的荒芜战场和大肚妻子生机勃勃的背景形成强烈对比，独具美感。

佛罗里达州的菲利普斯（Brandon Phillips）正在空军服役，要驻守海外而无法在大肚太太韦罗妮卡（Veronica Phillips）身边照顾。但韦罗妮卡不想丈夫错过重要时刻，於是请摄影师麦克马洪（Jennifer McMahon）用图片软件将丈夫合成到原图中。

最终的成果十分动人，相中左边的菲利普斯穿着军服在战地单膝跪地，左手持能夺取生命的枪枝，右手却温柔抚摸爱妻的大肚。右边的韦罗妮卡身穿粉红色纱裙、头戴花环，在草地温柔垂首，画面温馨。

其余的孕照几乎都是韦罗妮卡一个人，但她机智加入与丈夫相关的元素，例如有丈夫姓名的军服、丈夫的名牌等。

系列照片引来一班网民留言讚好，摄影师麦克马洪称菲利普斯非常高兴太太能通过美照发出军人妻子的声音。麦克马洪本人亦对类似的故事深有感触：「无法在太太怀孕和分娩时陪伴左右，对于军人丈夫来说非常普遍。但当韦罗妮卡告诉我她的故事时，我感到心痛。」