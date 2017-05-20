勒索软件指定付款方式 骇客或将放弃比特币 国际新闻

（华盛顿20日电）自5月12日起，勒索软件袭击全球至少150个国家，受害者估计多达30万以上。作为骇客指定支付赎金的比特币（Bitcoin），也间接成为犯罪帮凶，不过，该虚拟币的地位或将被其它更具有匿名性质的竞争对手所取代。

科技与电子犯罪专家指出，比特币在网络地下世界拥有优越性，主要是因为相对于其它类似的竞争对手，该虚拟币的总流通量至少有两倍以上。

尽管如此，有专家分析，骇客通过勒索软件所获得的收益实际上比预期的少，也主要是因为比特币作为虚拟币或电子加密货币的存在，并未达到渗透整个实体社会的普遍性。但是，骇客们似乎并未将收益看在眼里。有不少人认为，全球性病毒侵袭的作用更像是在强硬性地揭露全球政府与企业在电脑保全方面的致命性缺点。

因此，对于强调匿名性的骇客来说，比特币所使用数据区块链（Blockchain）技术，反而逐渐暴露出弱点 — 付款能够被追踪的事实！特别是如果使用者没有进一步借助辅助工具以用于隐藏自身的身份。

虽然比特币的付款地址是具匿名性质的，但是只要通过IP地址（网路协定位址），便可追踪到使用者，又或者通过分析金钱的流动。

唯有通过繁杂的“隐身”及“转移”手段，或者选择全新更具匿名性质的虚拟币，才能让骇客继续潜藏在网络中。