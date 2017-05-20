阿兹敏：3伊党议员去留 与旺姐讨论再决定 国内新闻

（八打灵再也19日讯）雪兰莪州州务大臣兼人民公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里向雪州人民大派定心丸表示，雪州政局稳定，至于州人民关心的3名伊斯兰党行政议员是否续留州政府课题，则仍需要与公正党主席拿督斯里旺阿兹莎讨论后，才能做出决定。

他周五晚在为公正党青年团与妇女组全国代表大会开幕后向媒体指出，由于他今日才返抵都门，因此还未有机会与该党主席旺阿兹莎碰面，就3名伊党行政议员是否续留雪州政府一事进行讨论。他也强调，这3名伊党行政议员至今尚未被革职，因此目前他们仍得如常履行职务。

另一方面，针对坊间盛传有一名公正党前党员试图拉拢公正党州议员跳槽一事，阿兹敏则表示，目前雪州的政局非常稳定，且他完全不知悉外界盛传的前党员身份。

他也警告任何人或政党，若想要威胁公正党，公正党势必与他们没完没了，并会致力捍卫公平正直和斗争到底。

公正党青年团团长聂纳兹米披露，希望联盟必须集结所有反对党力量，通过合作实行改革议程、改变国家，在下届大选入主布城。

2017年公正党青年团及妇女组全国代表大会开幕礼是于周五晚在八打灵再也市政厅礼堂举行，超过200名该党青年团与妇女组党员身穿党服出席，并在党要莅临现场高喊”烈火莫息”（Reformasi） 的口号。

公正党妇女组主席祖莱达呼吁国内女性承认自己的能力，唯有女性主义抬头，国家才能够进步发展。