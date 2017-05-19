国行打击非法金融计划 关闭238可疑户头 国内新闻

（吉隆坡19日讯）国家银行总裁拿督斯里莫哈末依布拉欣直言，任何超过20%的投资回酬都是不现实的。

他指出，信托单位是最好的投资组合经理，因为它提供每年约6至7%的回酬。

截至2017年5月2日，238个可疑户头已被金融机构关闭。

“在上述数目中，108个户头是接到公众投诉，而被列为国行的金融客户警报。”

他今日在公布第一季国内生产总值表现的记者会上，这么指出。

他解释，非常可疑的户头将被关闭，钱将退还给户头持有人。

“只有获得法庭的庭令，才能扣押或冻结资金。”

采取零容忍政策

国行将采取严厉措施打击非法金融计划，以对参与非法金融活动的经营者和投资者，采取零容忍的政策。

莫哈末依布拉欣指出，根据2013年金融服务法令，涉及非法金融活动的个人或商业，可被判罚款高达5000万令吉和监禁10年。

“国行也与总检察署等单位协调，以牵头非法金融活动跨机构委员会的联合执法行动。”

深化大马金融市场

国家银行总裁拿督斯里莫哈末依布拉欣指出，国行不排除在必要时推出另一轮的措施，以深化大马的金融市场。

他说，在现阶段，国行还在分析两个分别在2016年12月3日和2017年3月13日所推出的措施的成效。

“我们将再进行探讨，先让它（措施）运作，我们将看这些措施的结果。时候到了，如果有必要我们将推新的措施。”

“我们将跟市场人士讨论我们必需做的事，因为我们正朝深化我们金融市场的方向迈进，以让我们的金融市场更具流通性。”

他今日在公布第一季国内生产总值表现的记者会上，这么指出。

他也说，令吉回弹也反映出经济的强劲走势。

“当我们向前迈进，令吉将进一步反映大马的经济。”

他说，外围的不确定性，可能对令吉的走势带来更多震荡。

内需与私人开销带动经济 今年首季增长5.6%

因受到内需和私人开销所带动，我国经济在今年首季取得5.6%的强劲增长，高于2016年同期的4.1%。

国家银行总裁拿督斯里莫哈末依布拉欣指出，刚结束的一季是自2015年首季以来，表现最好的一次。

在2017年首季，受到增长8.2%的私人领域开销所带动，内需增长至7.7%，公共领域的开支也有所好转。

私人消费增长6.6%，服务和制造业的持续资本支出，也促使投资大幅增长12.9%。

制造领域的数项大型计划，促使机械和工具的投资在本季度获得增长。

鉴于薪金及供应和服务获得更高花费，私人消费在2017年首季录得7.5%增长，受到公共机构的固定资产所驱动，投资增长3.2%。

油价走高 总通膨增4.3%

另外，总通货膨胀增长4.3%，原因是油价走高，RON95汽油平均每公升2令吉23仙，去年同季则是1令吉73仙。

莫哈末今日在公布第一季国内生产总值表现的记者会上说：“我们预测今年的通膨会维持在3.0%至4.0%。”

他指出，获得更稳定的劳动市场及足够的财务缓冲所支撑，在2016年尾维持在89%的家庭债务，现在已减少至88.4%。

他说，本季的债务水平仍主要是来自房屋融资，拖欠的房屋贷款每年增加8.5%。

政府房贷批准率仍是维持在74.2%的高水平，银行批准发出223亿令吉予9万零137名贷款者，其中有一半属可负担50万令吉以下的单位。

莫哈末说，若接下来季度的内需持续扩充、出口增加，以及适度的通膨，今年的经济将取得4.3%至4.8%增长。