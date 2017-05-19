全槟斋戒月市集活动开跑 林冠英：参与单位有增无减 北马新闻

（槟城19日讯）槟州首席部长林冠英表示，槟州伊斯兰事务发展的收入从以前1999年至2007年的2亿4909万令吉，在2008年至2016年已增至4已5705万令吉，大幅度增长了84%。

他是于周五在光大出席“2017年槟州斋戒月市集”开幕礼上，致词时说，此斋戒月市集活动自2011年就开始举办，每年参与单位都有增无减，这证明州政府都关注各族在经济领域的发展，不止穆斯林，就连非穆斯林也参与佳节普天同庆，提升我国多元文化的魅力，并吸引游客借此刺激旅游业，还有投资业等。

掌管槟州伊斯兰教事务的阿都玛力行政议员也指出，这项活动旨在提供商家塑造品牌机会，并配合斋戒月推广商品，同时也履行回馈社会服务，借此行善帮助有需要的人士，以提高槟城知名度如推广购物广场与饮食中心等。

“2011年首届活动，我们只有24个商家参与，不过今年却增至101个单位了，成绩令人鼓舞。”他也说，趁着佳节来临，许多商家都会陆续展开促销活动，如售卖家具与装饰品，以及拥有清真认证的酒店，也推出斋戒月促销活动等。”

出席者尚有槟州发展机构总经理拿督罗斯里及槟岛市长拿督芭堤雅等。仪式上，林冠英也颁发标志牌予各参与斋戒月市集单位的代表，并一起合照留念。