天德园大道频频水灾 附近公寓储水池失效是主因 北马新闻

（槟城19日讯）天德园大道屡次发生水灾，原来是附近一座私人公寓后的储水池功能失效！

槟州地方政府委员会主席曹观友週五下午聯同武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴、垄尾区州议员杨顺兴及亚依淡州议员黄汉伟一行人巡视天德园大道附近的夢想苑（Sri Impian）公寓后一座荒置已久及长满野草的储水池，从槟州水利灌溉局工程师再希的口中得知，这座储水池原本是用来储存山区留下来的雨水，再把雨水引出天德园侨南学校旁的东当河（Sungai Dondang）。

再希説，天德园大道最近屡屡发生水灾，水利灌溉局起初误以为是附近河流泛滥导致，之后发现根本不是这回事，水灾根源是夢想苑公寓后的储水池功能失效，雨水及山水没有流进储水池，直接冲出天德园大道而形成水灾。

曹观友：已指示重修蓄水池

曹观友説，查出天德园大道水灾根源之后，槟州政府相关部门已经指示负责管理夢想苑公寓的的管理公司重修该蓄水池。

管理公司负责人罗拔表示，该公司已经开始整修储水池，包括加高储水槽围墙、加宽沟道及排水管，确保下大雨时，山水及雨水都可以流进储水槽及顺畅排出东当河。他说，宽敞的储水槽可容纳1米深的雨水，约需耗时1个多月时间来修复，费用还在计算当中。