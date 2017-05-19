林冠英:槟榔医院入资 为州经济带来巨大变化 北马新闻

（槟城19日讯）对于有人质疑为何槟榔医院可在不需公开招标情况下，以1亿5600令吉购买太子道的土地充当扩建用途。对此，槟州首长林冠英周五发表文告表示，槟榔医院属于经济游戏规则改变者，而所谓经济游戏规则改变者的意思，是对方所注入的投资能够为州内经济带来巨大变化。

“因此，对方可直接通过谈判情况，再做出定案。”

林冠英今日出席州议会开幕仪式后指出，槟榔医院将注资20亿令吉进行该扩建计划，并把槟城打造成具备国际水准的医疗城。

带来2千就业机会

林冠英举例，国际著名家具品牌宜家（IKEA）也是透过此方式，入驻峇都加湾。

他补充，槟榔医院的扩建计划也为本地带来2000个新的就业机会，甚至会吸引人才回流。

另一方面，针对有人质疑州政府一直卖地，林冠英表示，国阵政府在90年代初至2008年间所共售3661英亩土地，获得收益额10亿5860万令吉。

“相比槟州政府自2008年起所售土地仅106.1英亩，收益则高达11亿1020万令吉，原因是我们通过公开招标方式。