【疾病征兆】 哪些疾病 会表现在脸上？

哪几种疾病会写在脸上呢？你不妨看看自己的面部，就可知道自己身体健康状况，因为有些疾病是会在脸上反应出来的。

1.前额：

前额出现痘斑，是肝脏里含有过多的毒素所致，必须减少食用含糖分过高的食物，更要避免用太多的酒精。

2.脸颊两侧出现粉刺：

这部分皮肤出现粉刺，表示饮食必须加以节制，不要暴饮暴食，多食用帮助身体去毒的食物，像苹果即对于身体肠胃自净有很大的功效。

3.脸色苍白：

脸色过于苍白，显示饮食中缺乏叶酸，铁质及维他命B12。女性脸色不好主要是由于失血性贫血造成，月经不规律、经量过大是普遍的原因。

4.太阳穴粉刺：

太阳穴附近出现小粉刺，显示你的饮食中包含了过多的加工食品，造成胆囊阻塞，需要赶紧行体内大扫除。

5.眼睛周围干涩：

眼睛四周围干涩，或是出现像干燥地表的裂纹，显示你有必要加强维他命B2及B6的摄取。

6.脸颊：

老烟枪的脸颊容易出现浮肿，并出现清晰的微血管纹路，这是皮肤缺氧气的讯号。最好的决方法就是戒烟！

7.鼻子两侧有黑头粉刺：

鼻子两侧出现黑头粉刺，轻微干燥脱皮现象，表示血液循环不良可以适度地进行按摩，加强这部分皮肤的血液循环。或是适量补充锌，维他命B2及B6，对于改善此部分皮肤的血液循环与油腻有大的帮助。鼻尖代表了心脏的情况。鼻尖呈红色或紫色可能是血压偏高，或盐和酒精摄取过多。

8.嘴唇干燥：

天气特别干冷，嘴唇出现干燥，脱皮，剥裂现象的身体告诉你缺乏维他命B群，需要加以补充一番。正常人的嘴唇红润，干湿适度，润滑有光，如果身体有问题，嘴唇会及时给你信号！

9.嘴角皱纹：

嘴角出现细微的皱纹，表示你要多多补充铁质了！

10.下颚痘子：

每个月在月经来潮前后下颚长出一颗颗痘子，这区域的皮肤变化与卵巢有直接关系，可以进身体按摩或是淋巴引流改善。

如何预防疾病

{1}调适寒温：

气候多变，老幼病弱者应随时增减衣服，不宜过早脱去寒衣，以免受寒，老年心脑血管者更要注意。

{2}早睡早起，运动身体：

睡眠不足会降低人体的免疫功能，亦易激动生火，招致外感内伤。

{3}保持心境平和：

平常忌怒，处事勿过于急躁，要时常保持心境平和。

{4}戒烟、少喝酒及咖啡：

吸烟最易损害呼吸道表面屏障，诱发疾病发作。烟酒及咖啡都会刺激神经兴奋，有些人想借以“消除紧张和疲劳”，其实反而削弱了人体的抗病力。

{5}远离过敏源：

远离人群密集场所。

{6}注意饮食：

饮食宜清淡富营养而易消化，少吃油腻煎炸及辛辣刺激的食品。

总之，气候多变，对人生理和心理过程影响较大，改变生活方式，才能维护身心健康。预防流行性疾病随着气温的时高时低，细菌、病毒也开始生长繁殖，因此也是疾病多发的季节，尤其是一些传染病，如流感、麻疹、流脑、结膜炎、腮腺炎等。另外，气温气压变化较大，一些慢性疾病和精神方面的疾病也容易复发。