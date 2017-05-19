【健康关注 】咳嗽原因百百种 你是哪—种？

在捷运里、巴士上，只要是密闭空间，小小的一声咳，就算有戴口罩，也会引来侧目，周围的人很怕被传染而赶紧离开，自己仿佛被孤立。引起咳嗽的原因百百种，也经常让医生伤透脑筋。

天气忽冷忽热不稳定，大人小孩轮流发病咳嗽，不管去到哪里都咳不停，只好停止许多活动，惟有看医生诊断，以确定是哪一种咳嗽，以便对症下药。

◆过敏咳

造成久咳不愈的原因相当多，很可能是病人身边出现过敏原，引起过敏症状因而咳嗽，最常见的是气管过敏所造成的气喘，或鼻子过敏所造成的鼻涕倒流。气喘是因为支气管对于某些刺激过度敏感，产生发炎反应，引发支气管收缩和分泌物的增加，其中，咳嗽就是表现症状之一。

气管过敏的刺激原，除了常见的尘螨、宠物毛屑外，还包括气候冷热交替、长期抽烟、空气污染、感冒、过度疲劳，甚至胃食道逆流等。过敏气喘所引起的咳嗽，一天好发的时间多落在半夜和清晨，甚至支气管发炎严重时，咳嗽时还会发出异常的声音，由于轻度气喘的症状就像慢性咳嗽，不一定会出现喘不过气来的现象，因此，不少气喘病人常常是已经引发气喘症状却不自知。

至于鼻子过敏所造成的咳嗽，则是因会为倒流的鼻涕刺激到喉咙黏膜，因而引发咳嗽反应，如果合并出现鼻窦炎，不但鼻涕多、浓又黄，还容易鼻塞，尤其是睡觉躺着的姿势更容易咳嗽。

◆病毒感染呼吸道

咳嗽也可能是病毒引起的感冒症状，一开始常会出现发烧、喉咙痛、咳嗽、鼻塞的症状，几天后还可能流出黄鼻涕，甚至合并一些肠胃症状。当上呼吸道被病毒感染时，会有类似一种呼吸道过敏、痉挛的情况，通常感染的范围只限在喉咙、扁桃腺跟鼻子等处，咳嗽就是症状之一，此时很可能只是干赅；可是感冒也容易合并有鼻窦炎，或是出现鼻涕倒流的病理性现象，如果又引发了更严重的细菌感染，细菌大军就可能直入下呼吸道，进而引发支气管炎或肺炎。

◆肺炎

典型的肺炎也会引起咳嗽、发烧，若症状属急性就需要住院治疗，但也可能是肺部受到霉浆菌的感染，出现慢性支气管发炎现象，这种情况通常需要与病菌抗战一段时间，就会出现慢性咳嗽的现象。当然，感冒病毒也可能与过敏合并发生，一旦两者症状交互影响，更容易引起不适，这个时候治疗上又更为棘手。

◆肺癌

女性罹患的人数有增多的趋势，而慢性咳嗽就肺癌的其中一项征兆，因为肺部有肿瘤生成的时候，可能会压迫到血管或神经，进而造成咳嗽。

◆胃食道逆流

部分民众的慢性咳嗽与胃食道逆流有关，这类病人因为胃里头的东西容易向上逆流到食道下面，因而刺激到食道黏膜，有时候甚至可能跑到喉咙或吸到气管里头去，就会刺激咳嗽症状的发生，通常有胃食道逆流的咳嗽病人，会在躺下的时候症状加剧，尤其是小朋友更容易出现咳到吐的现象。

◆慢性阻塞性肺病

慢性阻塞性肺病是抽烟、空气污染等因素，使得肺部产生“慢性支气管炎”或“肺气肿”所引起气流阻塞的一种疾病，病人会有长期咳嗽、咳痰、发烧，甚至呼吸困难的症状，而且肺部受损后没有办法治愈与逆转，只能防止病情继续恶化，若是因为抽烟所引起，戒烟后症状会减轻，就其瘾君子更要戒烟戒毒瘾。

要戒烟，才能保护气管因为尼古丁等化学物质的刺激，而引发的咳嗽；另外，最好避免气管遇到冷热交替的时候，室内外冷气房温差很大时，不妨戴口罩替气管保暖。有气喘病史的病人，则要避免发生感冒并且远离过敏原，平常要多运动促进血液循环，提高心肺功能，才能常保气管健康。

◆肺结核

肺结核主要原因是肺部感染到结核菌，造成慢性咳嗽、发烧、食欲不振、体重减轻、痰中带血等症状，由于结核菌的传染率相当高，一旦长期咳嗽治不好又合并以上症状，就要有所警觉，最好赶快去大医院照胸部X光、皮肤检测、痰液检验，来确认是不是感条了结核菌。

以咳嗽症状为主的百日咳，是细菌性的传染疾病，潜伏期约7~10天，发作症状与感冒差不多，接着开始进入痉挛性阵咳期，不但会造成病人久咳不愈，甚至可能会咳到喘不过气、结膜下出血，严重时还会并发肺炎、脑炎等，需要几周的时间才能恢复健康。

所幸，目前已经有疫苗可以做为预防利器，而人们普遍虎都有接种百日咳疫苗，若不幸被感染，可能只会出现慢性咳嗽。确诊的方法是经过细菌培养来判断。

{如何分辨}

过敏咳或感冒咳？

很多人有疑问，如何分辨过敏性咳嗽或是感冒所造成的咳嗽？从时间长度上可以简单分辨。

◆咳嗽时间长短

如果咳嗽症状超过一周，就可能不只是单纯的感冒所引起，因为即使是被感染了最容易引起全身虚弱无力的流行性感冒，在搭配服用抗病毒药物“克流感”之后，大约3~5天就可以恢复健康；如果是过敏族群或是有气喘病史的民众，就要考虑是不是已经引发气喘的问题。

◆是否合并喉咙痛、发烧症状

若是过敏所引发的咳嗽，不会出现喉咙痛或是发烧的现象，这些都是感冒的常见症状。

◆呼吸有无杂音

在呼吸声的部分，过敏性咳嗽病人在呼吸的时候发出明显的声音，就像是一根中空的管子有风灌入，由於呼吸出现阻力，这种声音甚至可以不必透过听诊器，旁人就听得到；但感冒咳嗽病人的呼吸一般不会发出声音。

◆是否会生痰

过敏性咳嗽的病人容易喘，因为呼吸道受到过敏原的刺激产生了发炎反应，进而导致呼吸的效率大幅降低，喉咙里也能因为过敏而大幅增生痰；感冒型咳嗽的痰相对比较少。

◆治疗方式不同

在治疗上，一般感冒的治疗是针对症状压制，像是发烧就吃退烧药、咳嗽就服用止咳药物，如果是肺部遭受霉浆菌感染，则要以抗生素治疗才有效；若是过敏咳，医生会开立过敏病人所使用的药物，包括抗鼻子过敏的抗组织胺或是鼻喷剂、支气管扩张剂、类固醇等药物。避免过敏原的接触，对于过敏性咳嗽病人的治疗，也很重要，能达到事半功倍的效果。