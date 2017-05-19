【关注健康】 刮痧部位变黑怎么回事？

我们常说刮痧后皮肤变黑是好事，是身体内火气和毒素排出的表现，然而真的是这样吗，还是说，我们陷入了某种误区?

刮痧是从推拿、针灸、拔罐、放血等疗法变化而来，与这些疗法一样要遵循施术的4个原则：{1}是明确诊断；{2}是辨证施治；{3}是因人因病因时因地制宜；{4}是补虚泄实。

刮痧是以中医皮部理论为基础，用器具(牛角、玉石、火罐)等在皮肤相关部位刮拭，以达到疏通经络、活血化瘀之目的。但值得注意的就是，很多人以为刮痧一定是感觉到疼痛难忍、刮得惨不忍睹才是最高境界。

其实这是错误观点，刮痧并非愈痛愈有效，也不是刮得又黑又紫才好。其实，刮拭部位出痧后呈现微红色或紫红色就可以停止。刮痧部位、力道等若掌握不当，片面追求出痧的颜色，不仅无效，还可以造成皮肉损伤。

走出误区：

出痧颜色越深效果越好？

刮痧是否疼痛越大、颜色越深，就意味着把“邪都刮干净”了呢？中医表示，刮痧疗法是在中医的经络腧穴理论指导下进行的，一般是运用运用边缘光滑的汤匙、铜钱、硬币或刮痧板(牛角、玉石、砭石等)，蘸取一定的介质，在皮肤相关部位顺序重复刮拭，使皮肤局部出痧，从而达到活血透痧的作用。

刮痧属于一种刺激疗法，如果操作不当，如刮痧的部位、刮痧的力度、刮痧的时间掌握不当，不但达不到治疗保健的目的，还可能加重病情或者引起其他的不适。刮痧并非越痛越有效，一般出痧呈微红色或紫红色就可以了。

中医强调，刮痧首先要辨证施治，相对的适应证包括感冒、发烧、中暑、肠胃病、肩周炎、颈肩背痛等部位，而且对应不同的穴位，部分疾病还要结合药物治疗，因此刮痧前建议到医院咨询医生。

刮痧虽好但并非人人适用

刮痧疗法对皮肤有一定的损伤，所以一次刮完后要等过一段时间，一般为5至7天左右，再进行第2次刮痧。刮痧疗法具有活血化瘀、调整阴阳、舒筋通络，排除毒素等作用，操作方便，疗效显著。

科学认识刮痧疗法的禁忌很重要，并非所有人都适合刮痧。尽管刮痧疗法在临床上应用比较广泛，但也与其他任何一种疗法一样，具有一定的局限性和禁忌，如有出血倾向、皮肤高度过敏、极度虚弱、严重心衰者应禁刮或慎刮。刮痧疗法具有严格的方向、时间、手法、强度和适应证要求，如果操作不规范就容易出现不适反应，甚至病情加重。