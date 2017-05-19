【槟州议会开幕】 槟元首：州政府财务行政管理佳 各阶层享繁荣成果 北马新闻

（槟城19日讯）槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯指出，在槟州首长及众行政议员的领导之下，州政府把财务及行政管理得井井有条，而且州政府的财务状况稳定，且州政府继续从各项管道取得收益。

他指出，州政府努力将槟城打造成国际城市及智慧型城市的当儿，也必须确保创业及福利方面的成功转型，并在不分种族及宗教信仰的情况下，让各阶层人士享受经济进步及繁荣的成果。

他说，槟州是大马其中一个工业州，制造业占了州的国内生产总值的45%及服务业50%；槟州的总投资额从1999到2007年的342亿令吉，与同期的2008至2016年相比增至592亿令吉及73%。

“新的就业机会亦增加了15%，即从1999年至2007年的12万1511个就业机会，增至2008年至2016年期间的13万9133个。州政府将继续与相关的政府机构合作招资。”

槟岛及威省 获平衡发展

另一方面，他指出，其中70%州财务预算、槟州发展机构及槟州供水机构的拨款都用在威省，以达致槟岛及威省获得平衡及永续的发展。

“槟州在2016年的投资总额为43亿令吉，总共有106项目获批，其中31亿令吉是外资，12亿令吉是本地的投资。”

州元首是于周五在出席第13届第5季第1次槟州立法议会开幕仪式后，发表施政方针演词时，如此指出。

建2万6255可负担屋目标可实现

槟州元首表示，在为人民准备房屋方面，他相信，州政府所设下与私人发展商欲在2022年，兴建2万6255间不同级别的可负担房屋目标是可以实现。

他指出，从2008至2016年，州政府已经兴建了2万887间廉价及中廉价屋，对比2000年至2007年间的5124间，增加许多。

“为确保州内人民生活和谐与稳定，州政府已经为2017年拨出969万令吉作为发展基金，协助提升或改进旧有的50个公共房屋计划下的1万5490间房子和店屋。这包括为麦曼珍、打枪埔和直落巴巷的公共房屋修补龟裂建筑，费用高达253万令吉。”

挺严厉对付贪腐官员

他表示，将全力支持州政府对于贪腐官员采取严厉行动，包括发现贪污行为后即被裁退等，以打击贪污。

“我希望更多公共服务人员能够勇于揭发在州内发生的任何不负责任或贪污的行为。”