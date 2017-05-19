胡栋强：仅卖地填海 槟发展计划没惠人民 北马新闻

（大山脚19日讯）槟民政党第一副主席胡栋强表示，槟州政府在这9年来虽然注重于发展计划，但计划中只是卖地填海，从来没有一个好的计划让人民享有，这些政策只是协助发展商。

他说，民政党执政槟州38年来，相信从来没有一个高官显要，甚至首席部长从来没有一个被反贪会提控。胡栋强是于周四晚上，代表槟州联委会主席邓章耀出席见证百名新党员移交入党表格仪式上，如是表示。

他希望下届大选人民给民政党一个平台，打入州议会，平衡一人独大、一党独大的局面。

赖秋福：混合选区需成员党配合

峇都加湾区部主席赖秋福表示，该区部的国会是属于民政党选区，配合2个州议席，武吉丁雅及武吉淡汶，都是属于华人为主的混合选区，所以需要巫统及国大党一起配合面对下届大选工作。

邱智松：百名新党员加入民政

峇都加湾区部执委邱智松表示，百名新党员加入峇都加湾属下惹兰本卡兰（Jalan Pengkalan）分部，证明了年轻人认同民政党的政治理念，也证明了他们接受民政党的作风。

出席者尚有全国妇女组署理主席拿督吴秀丽、区部妇女组主席陈赛珍、分部主席洪财贵等。