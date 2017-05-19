需求量激增 生猪价调涨 肉粽价格料微调 北马新闻

报道:王淑珍

（北海19日讯）端午节粽子需求量激增，供应商需要更多的人力资源，加上生猪调涨，因此预计市场上售卖的肉馅粽子价格会稍微涨价。

不过，农村业者表示生猪价近年来的浮动，大部份是因为受生猪货源不足所影响，并非佳节到来等因素造成。

槟威农牧联合会理事王浚滨受询时表示，近1至2年以来生猪价格都保持相当稳定，没有出现多大的波动。

他称，同样的近年来原料质量问题造成母猪生产率下跌，猪只的数量也随着减少，小猪的成长跟不上市场的需求，才出现货源短缺。“此因素造成生猪供应量有所影响，因此价格会有少许浮动。”

他表示，生猪价格浮动并不受佳节影响，包括即将到来的端午节，民众对猪肉的要求会跟着提高等。

猪农王观洲受询问时表示，猪只供应短缺是生猪价格上涨最大的原因，供求之间的多少是生猪价格的决定性因素。

他表示，上周开始的生猪农场价是每100公斤820令吉，目前的市场的需求量约比平日增加20%，待供应量充足之后，生猪价格就会回稳。

另一方面，本报查询北海一名经营粽子生意的贩商郑先生时，他表示在端午节粽子需求量增加时，都会因需要更多人力资源，因此会稍微调整价格，不过涨幅不高，只是数巴仙而已。