去年公积金投资1080亿 在证券固定收益资产 经济新闻

（吉隆坡20日讯）截至2016年12月，雇员公积金局（EPF）将总值1080亿令吉资金外包给外部投资组合经理，用于投资在股票和固定收益工具。

它表示，上述金额较2015年的978亿6000万令吉增加10.36％。

该局说：“上述所分配投资于股票和固定收益工具的资金，占总投资资产约14.77％。”

公积金局主席丹斯里三苏丁奥斯曼称：“随着我们晋身成为万亿令吉基金后，我们将会继续外包部分资金作为多元化计划的一部分，并适当地利用外部基金经理的知识和技能来补充我们的内部基金管理能力。”

“我们将会继续增加暴露在经已投资的市场，特别是在另类投资和基础设施方面。”

不过，他透露：“在考虑到目前市场异常波动和增长放缓下，我们将会循序渐进地扩展到上述领域。”

三苏丁还指出，公积金局的投资目标仍然是每年宣布派发不少于2.5％的名义股息，以及在3年循环基础上至少派发2％的实际股息。

该局还继续追求资产多元化，以减轻投资组合的风险；它计划将另类投资的资产增加到占总管理资产的10％。

在2016年推出符合伊斯兰教义的存款之前，约有45％的投资资产是符合伊斯兰教义，但是现在它预计这些资产每年平均至少增加250亿令吉，以满足其会员的需求。

他说，争夺高素质的伊斯兰资产不仅局限于穆斯林的投资者，因为它们具有可观的回酬，这也吸引西方的养老基金。

三苏丁称：“公积金局需要更多有素质的伊斯兰资产来进行投资，我们欢迎外部基金经理加入我们行列，致力推动符合伊斯兰教义的投资。”

目前，公积金局投资在符合伊斯兰教义的资产，占总资产逾40%。

截至2016年12月底，该局的总投资资产达7311亿1000万令吉，较2015年的6845亿3000万令吉增长6.81％。