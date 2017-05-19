令吉兑美元升至4.3180

（吉隆坡19日讯）今日马币兑美元汇价先跌后升，以及兑美元以外的其它主要货币大多趋稳。

令吉兑美元闭市报4.3180/3230，较昨日之4.3260/3290增值。开市时，1美元兑4.3300/3340。

汇市分析师称，国际原油期货价格进一步攀高及大马首季经济成长率比预期佳，对令吉起支撑作用，但部分投资者续把资金转注入以黄金为首的避险市场，抑制了令吉的升势。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1062/1088稍走强至3.1056/1114、兑每百日圆由3.9203/9244趋稳至3.8723/8782、兑英镑由5.6398/6446升值至5.6177/6247，以及兑欧元由4.8096/8147贬值至4.8176/8245。

另外，中国外汇交易中心公布，5月19日人民币对美元汇率中间价报6.8786元，下调174个基点。此外，1欧元兑7.6586人民币，100日圆兑6.1927人民币，1港元兑0.88379人民币，1英镑兑8.9329人民币，1新加坡元兑4.9505人民币以及1人民币兑0.62744令吉。