燃料成本上涨 西港控股毛利减少 经济新闻

（吉隆坡19日讯）西港控股有限公司（WPRTS，5246，贸易服务组）公布，在截至2017年3月31日止第一季度，所取得的毛利按年从2亿1099万令吉下降至1亿7908万令吉，主要是受到燃料成本上涨所打击。

然而，营业额由前期的4亿6471万令吉增长至5亿2093万令吉。

该集团在致函大马交易所提交的文件中表示，上述期间20尺标准集装箱吞吐量按年从241万个增加1%至243万个。

与此同时，它在另一份声明中称，亚洲地区市场占整个集装箱业务的一半，这一部分增长了9％。

西港控股继续推动国内经济活动，因为今年首季的集装箱进出口数量皆增加3%。

该集团补充：“由于处理更多的液体散装货物，因此今年首季的常规吞吐量增加8％至280万吨。”

至于今年的业务前景，由于市况不断变化，它的目标是保持与2016年相同的集装箱吞吐量。

西港控股说：“我们已经开始进行第一期9号货柜码头的工程，包括一个600米长的货船停泊处，预计将在12月底前完成。”

该集团指出，8号货柜码头的第2阶段工程，包括一个300米长的停泊处和支援终站营运设备和设施，预计将在今年中旬投入运作。

“在今年中，我们的处理能力将会增加至每年1250万个20尺标准集装箱，主要是获得码头设施的增加所推动。”