经济数据强劲美股小升56点 经济新闻

（纽约19日电）周四美国股市小升，扭转了周三大幅下跌的趋势。强劲的经济数据在一定程度上安抚了市场对华府政治局势的担忧情绪，并推动科技股上涨。

道琼斯工业指数闭市涨56.09点或0.27%至20663.02点；标准普尔500指数小起8.70点或0.37%至2365.72点；纳斯达克综合指数涨43.89点或0.73%至6055.13点。

克利夫兰联储行长梅斯特周四表示，如果经济状况继续好转的话，美联储需要继续维持目前的加息步伐。

不过华盛顿的政治动荡风险性仍然很高。周四早上纳指一度跌破重要的6000点心理关口。周三该指数遭受了去年6月份以来的最大单日跌幅。

纳指由早上的下跌转为上涨，是在一些重要科技企业反弹的帮助下完成的。苹果、亚马逊与Facebook等公司闭市时均显著攀高。从市值来看，这3家公司都是最大的企业之一，它们股价攀升有助于大市整体上扬。

周四公布的强劲经济数据有助于美股由跌转涨。美国劳工部宣布，美国上周首次申请失业救济人数减少4000人，总数下降至23万2000人。4周移动平均的首次申请失业救济人数减少2750人，总数下降至24万750人。

此外，5月份的费城联储制造业指数从4月份的22攀升至38.8，同样提振了市场情绪。

欧股下跌但摆脱低位

周四欧洲股市闭市下跌，但摆脱了日内低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。

泛欧STOXX 600指数闭市跌0.5%，报389.19点，闭市前最多下跌1.2%至3周来最低水平。

德国股市的DAX 30指数下挫41.55点或0.33%而至12590.06点，英国股市的富时100指数闭市落67.05点或0.89%而至7436.42点，以及法国股市的CAC 40指数跌28.16点或0.53%而至5289.73点。

周三泛欧指标指数蒙受8个月来的最大单日跌幅，因对美国总统特朗普实施刺激政策的能力表示担心，之前有报道称，他可能试图干预一项联邦调查。

但周四对政治不稳定的忧虑看似有所缓和，因美国经济数据帮助美股由跌转升。