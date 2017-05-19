伊朗总统选举敲响战鼓 两雄之争民众求变 国际新闻

（德黑兰19日综合电）伊朗近年深受国际制裁影响，国内经济萧条令民众寻求改变，美伊关系在美国总统特朗普上台后又可能生变。面临种种困局下，伊朗总统选举周五正式敲响战鼓，虽然有民众认为伊朗由最高精神领袖哈梅内伊掌权，但投票结果未能改变未来。

据悉，民众仍会以手中一票，决定国家未来是依赖重新与世界接轨而取得发展，还是靠国内力量寻找发展生机。现时伊朗的政治舞台可说是改革派和强硬保守之争，外界预料总统宝座是现任总统、属改革派的鲁哈尼，以及获哈梅内伊背书的强硬派教士莱希相争，哈梅内伊和鲁哈尼已到所属票站投票。

伊朗全国约6万3500个票站已于当地时间周五早上8时（大马时间上午11时30分）开放予逾5400万合资格选民投票，投票时间于当地时间周五晚6时（大马时间晚上9时30分）结束。

哈梅内伊在投票开始后，便投下今届选举的第一票，他表示“选举是非常重要的，国家的未来掌握在人民手中”，竞逐连任的鲁哈尼亦已到所属票站投票。

从现场照片可见，大批民众在票站外排队等候，根据往年经验，由于选民踊跃投票，票站可能会延长开放数小时。内政部表示，预计当地时间下周日会有初步结果，如果没有候选人取得过半数选票，下周便会举行第二轮投票。

今届选举有4名候选人成功跑到最后，但外界预料选战是鲁哈尼和莱希之争。伊朗自1985年以来，每位现任总统都能成功连任，鲁哈尼2013年上任以来，促成伊朗和美国欧巴马政府于2015年达成核协议，令美国逐步放宽对伊朗的制裁，让伊朗可重新与国际接轨。

鲁哈尼未能带领国家走出经济困局

不少民众斥责鲁哈尼未能带领国家走出经济困局，失业率持续高企，年轻人的失业率更高达30%。因此有民众选择支持关心工人阶级和穷人福利的莱希，巩固两雄争霸局面。

虽然莱希表示会保留美伊核协议，但他在周三、冷静期前的最后一场竞选活动中批评主要对手鲁哈尼，指“他们不用年轻人的双手解决问题，反而把我们的经济发展交到外国人手上”。而鲁哈尼则反驳指，“我们选错总统可能意味着战争，选对总统就是和平”。