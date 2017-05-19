台湾国民党主席选举 今投票选情紧绷 国际新闻

（台北19日综合电）台湾国民党主席选举周六将投票，由于选情紧绷，加上新进党员爆量，党中央祭出多种防弊措施外，领先的党主席候选人阵营纷纷派出千人监票大军，希望确保最后战果。

在选票方面，党中央特别将党主席、党代表的选票切割，党主席选票由党中央统一印制，而且每张选票都有防伪线设计。在全国55个选区的507个投开票所，为防杜人头投票，选举人领票时，除了党证，还要出示有照片的证件。

党中央表示，根据刑法规定，伪造、变造私文书，处五年以下有期徒刑；若各投票所发现有疑似冒领选票情事，将立即制止并搜证，若不听警告触法，当事人就要面对司法究责。

根据党中央统计，党主席选举，国内具投票权的选举人，合计是46万3363人，海外选举人数1万2724人，选举人数总计47万6087人。除了采通讯投票的海外选票、金门离岛选票已先前寄出或运达，其余逾46万的国内党主席选举选票，将由各县市党部派专人领回。

6人誓言赢回执政权

投票进入最后倒数，周四在新竹举办最后一场政见发表会，6名候选人对内强调团结，对外一致重批民进党，誓言赢回执政权。争取党主席连任的洪秀柱说，中国正迈向世界高峰，台湾本来可以站巨人肩膀上，但民进党不仅制造仇恨，还做井底之蛙；她表示，九二共识包含两岸共同未来的统一，鼓励两岸要签订和平协议。

国民党主席候选人吴敦义主打“经济牌”，表示他任行政院长时，经济成长率提高，并调整军公教待遇、两次基本工资，在民进党现今错误政策中，国民党要团结、慎选领头羊，才有机会重新打赢。

候选人郝龙斌则细数民进党政府施政问题，呼吁大家一起来挡住前瞻计画、军公教改革的不公不义，让大家看到“国民党硬起来”。另位候选人潘维刚也说，党主席要能代表国民党，并且能拿出政策，阻挡民进党的错误。