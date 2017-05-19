NBA最佳阵容揭晓 詹姆斯平历史 勇士无人入选一阵 体育新闻

（纽约 19 日综合电）NBA官方周四公布了2016-2017赛季年度最佳阵容，休斯顿火箭哈登、克利夫兰骑士勒布朗詹姆斯、俄克拉荷马雷霆威斯布鲁克、圣安东尼奥马刺伦纳德和新奥尔良鹈鹕戴维斯齐齐入选最佳阵容一队。常规赛战绩最好的勇士无人入选一阵。

火箭队的哈登成为了唯一一位全票入选一阵的球员，而骑士队的詹姆斯第11次入选最佳一阵，追平了NBA纪录。哈登获得了全部100张一阵选票，总得分达到500分，这是他在过去4个赛季里第3次入选最佳一阵。詹姆斯得到了99张一阵选票，总得分为498分，他和科比以及卡尔马龙成为了NBA历史上仅有的3位11次入选最佳一阵的球员。

勇士队的库里和杜兰特入选了最佳二阵，库里是第4次入选最佳阵容，杜兰特则是第7次入选。入选今年最佳三阵的是：约翰沃尔、德罗赞、巴特勒、德雷蒙德格林和小乔丹。

本次最佳阵容由来自全球的100位记者投票选出，其中第一阵容选票为5分，第二阵容选票为3分，第三阵容选票为1分，每个阵容包括2名后卫、2名前锋和1名中锋。