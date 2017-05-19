法国集训名单仍无本泽马 德尚再征召18岁小将 体育新闻

（巴黎 19 日综合电）为备战6月的1场2018年世界杯欧洲区外围赛以及2场国际足球友谊赛，法国男足国家队主帅德尚周四公布了球队26人集训名单，本赛季法甲表现出色的摩纳哥18岁小将姆巴佩继上一期完成国家队处子秀后再次入选上榜，而自卷入前国家队队友瓦尔布埃纳性录像带敲诈案以来一直遭弃用的皇家马德里前锋本泽马还是没入德尚的“法眼”。

另外，上一期缺席的里昂前锋拉卡泽特本期回归，本赛季法甲还剩一轮，拉卡泽特打入26球，成为联赛进球最多的法国本土球员。

上一轮联赛，摩纳哥2比0完胜圣艾蒂安提前一轮夺得法甲冠军，姆巴佩在比赛中为球队先拔头筹。今季联赛，姆巴佩进球数提升到15个，成为了新世纪以来5大联赛中打进15球最年轻的球员。

法国将于6月9日客场与瑞典进行俄罗斯世界杯欧洲区外围赛，目前法国在其所在的Ａ组中领跑。法国另2场友谊赛，分别是6月2日对巴拉圭以及6月13日对英格兰。

法国队26人名单

门将：阿雷奥拉（巴黎圣日曼）；科斯蒂尔（雷恩）；洛里（托登汉热刺）

后卫：门迪、西迪贝（摩纳哥）；迪涅、乌姆蒂蒂（巴塞隆纳）；雅莱（里昂）；金彭贝（巴黎圣日曼）；科斯切尔尼（阿仙纳）；瓦拉内（皇家马德里）；祖马（切尔西）

中场：马图伊迪、拉比奥（巴黎圣日曼）；坎特（切尔西）；博格巴（曼联）；西索科（托登汉热刺）；托利索（里昂）

前锋：帕耶、绍维恩（马赛）；登贝莱（多蒙特）；吉鲁（阿仙纳）；格列兹曼（马德里竞技）；拉卡泽特（里昂）；勒马尔、姆巴佩（摩纳哥）