重赏必有勇夫! 吉若捧足总杯 2万元送球员 体育新闻

（亚罗士打19日讯 ）重赏之下必有勇夫！

吉打足总承诺，一旦夺得本赛季足总杯，“红鹰”吉打联赛队每一名球员届时将会各别获得2万令吉的额外奖励。为了激励吉打队球员夺得本赛季首个冠军杯，吉打州务大臣兼足总会长拿督斯里阿末巴沙周四前往球队探营打气时宣布，一旦夺得冠军，州足总将给每位球员2万令吉的奖励金，这无疑大大提升红鹰阵营一众战将的士气。

本周六晚在莎阿南体育场上演的足总杯决赛，“红鹰”吉打火并“大象”彭亨争冠。这也是马来西亚足坛本赛季第1场杯赛大战。吉打迄今曾经5次杀进足总杯决赛，他们在1996、2007及08年3次封王，2010年经点球大战后惜败森美兰。如今，吉打放眼继2008年时隔7年后第4次高捧足总杯。

“这也是州足总给予球员们预先送上的一份厚礼，如果吉打战胜彭亨的话，或者接下来球员还会有更多的收获也说不定，”阿末巴沙说，“我不管在比赛中打进多少球，最重要的是球队赢得胜利。”他说：“去年我们赢得马杯，今年初我们也夺得慈善盾，因此，球员们应该再接再厉，一举带走足总杯冠军杯，为吉打队近2年来增添第3座冠军杯。”

巴德鲁：全力以赴夺冠

大战前夕，国家队中场、也是吉打队灵魂人物的巴德鲁巴迪亚坦承表示，吉打必须交出更胜于在半决赛击败登嘉楼时的表现，毕竟本赛季彭亨的实力是那么的强大。他也说，无论如何，吉打已经做好准备迎战彭亨，相信届时大家会全力以赴直至夺得冠军。

本赛季马超联赛战罢半程，吉打仅因净胜球稍逊排在同积21分的彭亨之后位居第3，彭亨排第2位。今年2月的一场联赛，吉打居主曾以4比1大胜彭亨。