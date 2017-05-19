刚保释复被扣押 槟警接手李宗圣等人 国内新闻

（巴生19日讯）“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣及两名助理，在雪兰莪警方扣押4天后获得保释，每人准以5000令吉保释，不过，槟城警方马上接手扣押，以协助当地的调查工作。

槟州警方商业罪案调查组主任阿都甘尼在受询时证实，李宗圣一行人将押往大山脚警区助查。

不过，他说，李宗圣会先押到其他地区助查，因此，不懂几时才到大山脚警区。

对于案情，他仅表示一切仍在调查，不便透露。

今日中午11时40分，28岁李宗圣及两名分别28及29岁的助理，由警方带离巴生新镇警局，前往巴生北区办理保释事宜。

据悉，一旦完成保释事宜，警方将交给梹城大山脚警方押往大山脚警局。

记者所见，李宗圣等人穿着便服，神情淡定面对媒体，没有刻意回避镜头，而他在坐入警车离开前，不禁意露出一笑。

本周二（16日）凌晨4时30分，警方在八打灵再也一家五星级酒店，逮捕下榻酒店的李宗圣等3人，并扣押一辆本田雅各轿车、2万930令吉现金、5台手机、11张银行卡及各相关文件资料。

昨天，警方在3天扣留令到期后，再度申请延长扣留令，不过推事仅批准延扣1天。