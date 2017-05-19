【视频】支付宝杀到！ 智能手机充电子钱包 国内新闻

支付宝听多了，但它是什么？

今年3月22日，大马经济转型来到了分水岭。阿里巴巴集团创办人马云到吉隆坡出席全球转型论坛时，曾和我国政府签署数项合作备忘录，包括让支付宝系统可在我国作为其中一项支付方式。

目前，我国只有马来亚银行（MAYBANK）和阿里巴巴合作，让所有支付宝用户在我国以“支付宝钱包（人民币）”，在该银行适用的商店付款购物，而大马人则可使用支付宝进驻中国市场。

这些商店就包括百盛、皇家雪兰莪（Royal Selangor）、免税商店和云顶等等。然而，有关便利目前只惠及来马的中国游客，或其他拥有支付宝的大马人。

中国游客亲身体验

为了带读者一睹支付宝的使用过程，《光华日报》在吉隆坡武吉免登金三角找来中国游客亲体验，使用后惊觉大马也可使用支付宝。

来自广东的罗雪莹和母亲首次来马，在享用午餐后便到金河广场的一家便利店购买物品。

她和母亲在选购一瓶矿泉水和一支巧克力后，就向收银员询问可否以支付宝付款。

店员随即扫描物品的条码，一共是6令吉50仙，并在收银系统上点击“支付宝”付款方式；这时他再扫描罗雪莹手机支付宝账号的二维码。此时，罗雪莹的手机便弹出付款确认的对话，在确认过后即交易成功。

不过，由于支付宝系统是以人民币结算，所以她最后的付款为10余元人民币。

她在步出店外后向本报指出，以往在中国鲜少带现金出门，而今天在我国体验了“海外支付宝”后深感惊讶，原来在大马也可以如此方便，因此回国后会告诉朋友们这项方便性。