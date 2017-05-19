印度女遭轮奸尸身破碎　母哭诉：生女儿是罪
国际新闻

19/05/201708:56

受害人父母伤心欲绝。（互联网图片）

受害人父母伤心欲绝。（互联网图片）

“在印度，生育女儿是罪行。我分不清，生下女儿和供她读书，哪一样是更大的错误。”爱女被残忍奸杀的40岁印度妇人卡乌向记者哭诉。她23岁的女儿上周二上班途中，被多名男子掳走奸杀，尸体更被破坏得面目全非。伤心欲绝的卡乌日前与丈夫辛格接受访问，展现出浓重的悲愤。

这宗引起颇大回响的强暴案发生于印度北部哈里亚纳邦，与父母同住在索尼帕特镇（Sonipat）的受害者，怀疑因为拒绝友人苏米特的求婚，引起对方愤恨，并被对方率多名淫狼轮奸。

她受尽残虐后遭人用砖头打死，最后弃尸在毗邻罗赫塔克镇（Rohtak）路边，任由野狗抢食，脸部被咬至血肉模糊、下半身部分躯干亦不翼而飞。

受客人尸身破碎，被弃荒野。（互联网图片）

受客人尸身破碎，被弃荒野。（互联网图片）

辛格形容，自已对于爱女恐怖的死状无法释怀：“我当时抱着她的遗体，她身上有200条蛆虫。我一生都无法忘记这画面。”他亲手把女儿尸身从垃圾桶抬到担架上，仅靠衣衫及手链辨认出已经面目全非、变成一具冰冷尸体的爱女。

有报道指死者的口部被凶手插上了多条铁丝，部分头发亦被强行扯下。

对现实感到无力的卡乌倚在床上接受访问：“我从未见过这样残暴的事……女儿一向很怕被强奸，一个人在家时，总会叫我们锁好门。但看看她死得多惨？”

她透露女儿满有大志，正任职包装工人，储钱希望学医，梦想改善家境。她更以接近自嘲的语气表示，在不时发生强奸案件的印度，生育女儿是种罪恶，因为她们很大可能会被折磨。

苏米特（左）及维卡斯（右）已被捕。（互联网图片）

苏米特（左）及维卡斯（右）已被捕。（互联网图片）

负责为死者验尸的法医指摘警方没有认真调查事件：“他们将死者遗体交给我，竟指死者是一名男性，亦没有向我交代死者的身份，推测死者精神状况不稳定，是因为脱水及饥饿而死。”与现实几乎完全相反。

卡乌誓言在咽最后一口气前都要争取公义，更指假若最后无法彰显正义，会以死控诉这种践踏女性的歪风。

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