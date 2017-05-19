疯狂司机闯时代广场 飞铲行人路1死23伤(视频) 国际新闻

美国纽约著名地标时代广场于当地时间周四中午，有一辆私家车蓄意逆线高速行驶，并冲上行人路撞倒多名途人，造成至少1死23伤。

警方事后拘捕26岁涉事汽车司机，据报他曾有酒后驾驶纪录，死者为1名18岁少女，其同行13岁妹妹亦告受伤送院。警方表示，现阶段没有迹象显示事件与恐怖袭击有关。

事发地点是第7大道，并正值午饭时间，现场途人众多。当地传媒报道，一辆私家车在第7大道逆线高速行驶3个街口，期间撞倒多名途人，最后在第45街与百老汇一处十字路口，因撞向交通灯而停下来。

现场所见，多名途人躺在地上不动，其他民众则上前救助，而涉事汽车的引擎位置不断冒烟。

纽约警方接报后大为紧张，派出多辆警车、救护车及消防车到场。消防员向涉事汽车射水，救护员则连忙治疗伤者。由读者黄先生提供的照片可见，现场一片混乱。

警方事后拘捕涉事私家车司机，并安排他接受酒精呼气测试。警方又指现阶段调查显示，事件与恐袭无关。当地传媒报道，涉事司机是纽约人，曾有两次酒后驾驶纪录。警方其后确认女死者为一名18岁少女，当时她正与13岁妹妹在案发现场逛街，不料惨遭撞死。

消息指，女死者是来自密歇根州的游客埃尔斯曼（Alyssa Elsman），正与家人来到纽约度假，岂料飞来横祸，香消玉殒；她的妹妹亦同告受伤。

白宫新闻秘书斯派塞在推特上表示，警方已向总统特朗普汇报事件，并要求警方继续向他交待最新进展。