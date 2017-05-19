《星际迷航：探索号》预告曝光 杨紫琼饰演女舰长 娱乐新闻

（纽约19日电）科幻美剧《星际迷航：探索》（Star Trek: Discovery）预告日前正式发布，杨紫琼饰演星舰神舟号女舰长，在剧中的造型也首次曝光。

《星际迷航：探索号》是继2005年的《星际迷航：企业号》（Star Trek: Enterprise）剧终之后，首部全新制作的星际迷航电视剧集。本剧与因为时空穿梭而诞生的《星际迷航》电影版世界观毫无联系，而是发生在经典原初系列约10年前的新故事。

与前作不同之处，本作的主要视角并非一贯的星舰舰长（这里是探索号），而是作为舰长副手的一名年轻女少校。

由布莱恩·福勒（Bryan Fuller）和格蕾琴·伯格（Gretchen Berg）联合监制的《星际迷航：探索》预订在今年5月在CBS公共频道首播，不过，唯有通过美国CBS全通道网站才能观赏全部15集。另外，《星际迷航：探索》每一集在美国播出后24小时内，全球多达188个国家的用户将可通过网络视频点播服务Netflix（网飞）观看。