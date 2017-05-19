纳吉:我国景点待发掘 上载美照促进旅游业 国内新闻

（吉隆坡18日讯）首相拿督斯里纳吉认为，社交媒体活跃者上载国内具吸引力地点的照片，有助于提高有关地点的知名度及促进本地旅游。

他说，社交媒体活跃者可以上载少人探访的地点，例如美里的杜山海滩及吉兰丹的万捷海滩。

“我国确实有许多有待发掘的地点，通过社交媒体活跃者的照片，可以提高知名度和当地旅游收入。”

他指出，许多人在照片下留言，以为是在外国如纽西兰或韩国拍摄，知道在本地拍摄后，都感到震惊。

赞叹“我的国家”照片

他在网站贴文，就昨天会见摄影师及社交媒体活跃者后说，除了国内的景点，他也赞叹反映出“我的国家”（#Negaraku）的照片。

“他们和我分享经验、挑战及心愿，以及他们如何通过媒介和本身的方式为‘我的国家’（#Negaraku）贡献。如果联合起来，他们的影响接近90万人。”

此外，纳吉说，他对手机摄影发展迅速感到惊叹。

“可能在未来，手机摄影可以取代数码相机，成为专业摄影师的首选，这显示科技发展迅速，如果我们忽略，将被抛在后头。”

他指出，人力资源发展者应思考如何提供尚未成型，但可能成为未来重要工作者的人力资源。

社交媒体影响力大

他也透露，出席者分享所面对的挑战，包括心理及业者对社交媒体活跃者的接受程度。

他说，还有社交媒体者认为自己比主流媒体低，或者是二等媒体。

不过，他认为，这并不正确，反之比主流媒体更有影响力。

他指出，部分媒体及机构尚不明白数码媒体是有影响力的媒介，以及在科技时代展现的影响力。