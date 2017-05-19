吉消拯局长：提防山洪暴发 减少到瀑布河流游泳 北马新闻

(亚罗士打18日讯)天气反常，吉州消拯局局长阿都拉萨促请民众减少到瀑布或河流嬉水游泳，以免遇上山洪暴发，乐极生悲。

他说，每年5月属旱季，不过最近天气反常，白天烈日当空，傍晚会突然下起大雨，所以该局会把焦点关注在经常发生水患的高风险区，即:本同县、吉北古邦巴素县、日得拉以及巴东得腊县，而民众也必须提高醒觉，在恶劣天气，尽量避免到瀑布或河流游泳玩乐，以免被突然来袭的山洪(Kepala Air)冲走。

他是周四上午主持吉州消拯局举办的“2017年世界消防日”庆典仪式后，如是指出。

他说，目前州内只接获一宗被山洪冲走而溺死的案件。

另一方面，阿都拉萨表示，吉州在2018年将迎来4间新的消拯局大厦，包括:吉州消拯局总部大厦、双溪大年阿曼再也消拯局、波各先那消拯局以及本同消拯局，目前4间消拯局大厦的兴建工程都在进行中，双溪大年阿曼再也消拯局已完成95%，至于吉州消拯局总部大厦则完成43%，兴建工程预计会在明年3月完成。

他说，该局明年也计划在浮罗交怡巴东默西拉及亚依淡兴建消拯局，并鼓励更多住宅区及组屋成立社区消拯队伍，以便能够辅助政府消防队，在最近距离，最短时间快速度赶抵现场协助控制火势。

米都大街过港义消队 获2016年最佳表现奖

米都大街过港义务消防队获颁“2016年最佳表现奖”！

这份奖项周四上午由阿都拉萨主持颁发，由大街过港义务消防队主席林峇峇接领。

仪式上，阿都拉萨也分别颁发3000令吉奖励金予州内最活跃的15支义消队。