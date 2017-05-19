威中兄弟争执酿命案 被告万元保外717过堂 北马新闻

（大山脚18日讯）威中沙玛牙牙村兄弟争执酿命案的48岁嫌犯林贤孝在误杀罪名下面控，被告获准以1万令吉和1名担保人保外候审，并需每月到警局报到，案展7月17日过堂。

被告是在刑事法典第304b条文（误杀）被控，身穿彩色线条上衣及橙色扣留裤的被告，周四上午9时被警员押往大山脚法庭面控。

被告在押送入扣留间时，全程以白色小毛巾包住头部，避开媒体拍摄。被告妻子与两名亲友今日也有现身法庭。

根据控状，被告被控于5月14日早上7时30分，在沙玛牙牙6342住家前，可能致死林保孝（59岁），触犯刑事法典第304（b）条文，一旦罪成，可判最高监禁10年，罚款或两者兼施。

被告代表律师争取保释

被告要求保释，主控官卡玛丽扎并不赞同。她表示，若推事批准，保释金应为2万令吉。

惟，被告代表律师雷尔为被告争取保释时指出，被告在事发前曾受到死者以巴冷刀及锄头威胁而多次报案，并在庭上出示被告的报案书。

雷尔说，被告在4月24日、5月4日曾报警指受被告攻击；被告妻子则在5月17日就案发当天过程报案，报案书内容显示，死者与被告发生争执期间，被告妻子曾致电向警方求助，而警员到场时死者尚有气息。

雷尔称，报案书虽是审讯期间的呈堂证据，但现阶段向推事出示，是为了证明被告没有致死死者的意图，以争取保释。

命案发生后，警方援引刑事法典第302条文（谋杀）角度展开调查，较后改为304b（误杀）条文提控被告。

根据初步解剖报告，死者林保孝生前患有心脏病，不排除双方在挣扎时，死者心脏病发导致血管阻塞而死亡。