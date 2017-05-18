纳吉：大马和印尼 将反击抵制棕油国家 国内新闻

（瓜拉雪兰莪18日讯）首相拿督斯里纳吉说，我国和印尼将反击抵制棕油的国家，包括欧盟。

他透露，日前他在马尼拉出席东盟峰会时，已与印尼总统佐科威讨论，以便马印透过棕油生产国理事会（CPOPC）说服相关国家，有关对棕油的负面指控是毫无根据。

“我们必须告诉他们（抵制棕油的国家），马印并非没有能力的国家，我们也向他们买许多产品。抵制棕油的国家，或将面对马印的反击。”他今天出席国家棕油业迈入100周年庆祝活动，在致词时这么说。

出席者包括种植及原产业部长拿督斯里马袖强、城市和谐、房屋及地方政府部长丹斯里诺奥马、种植及原产业部副部长拿督纳斯仑、森那美集团主席丹斯里阿都干尼及联邦土地发展局主席丹斯里沙里尔。

纳吉也划出5项必须进行的转型计划，以确保棕油业在未来100年取得更卓越的表现，包括落实大马永续棕油认证（MSPO）。

“目前国家棕油业面对各项挑战、指控及负面看法，数个非政府组织声称种植油棕无法永续、污染环境及导致森林被砍伐的情况发生在我国。”

他说，有鉴于此，政府已采取积极措施，从2019年12月31日起强制落实我国马永续棕油认证。此举也将保护棕油业的利益及出口至先进国。

此外，他指出，有必要投资在研发及商业化活动，以支持棕油业发展；着重及加强人力资本发展；鼓励更多专业人士涉足棕油业，以及为翻种及新种植油棕计划提供资金。

他也宣布额外发放5亿1000万令吉拨款予未来3年的小园主翻种油棕计划，及小园主新种植油棕计划。

他说，政府在今年已批准种植及原产业部申请的1亿3000万令吉额外拨款。