不给钱拒让车通行 盲眼男子公开 国内新闻

（吉隆坡18日讯）盲眼男挡路“勒索”不给钱拒让车通行事件；涉及此事的盲眼男子公开道歉。

这名男子许才翁（译音Khor Chai Wing）或称“陆伯”（Uncle Luke），他承认这是他的处事方式，并指他的脾气欠佳，也患有精神病。

他星期四接受《星报在线）访问时，公开向所有人致歉。

“我对4件事感致抱歉。第一，我对我站在路中央抱歉。第二，我为我自己100%全盲感抱歉。第三，我对于自己半聋与无法听清楚一事抱歉，第四，我对于自己的情绪抱歉。”

这名于上周刚过63岁的老翁也承认，对于打算协助他的公众，或不愿向他购买杂志、贴纸与彩票等的人，他都有打他们。

“我有打那些拒绝向我购买东西的人，我很生气，我无法出售东西。”

“我非常气愤，因为当下的销售量不好。”

但是他强调，攻击他人并非他的本意。

询及他日前被拍到站在路中央拒绝让车子行驶，待有人愿意给钱始离开的视频时，他表示，他知道他的行为，也对感到抱歉。

他说：“这是我的做法，若错了，你们要告诉我。”

至于他出售马多少样商品时，他说，这是由公众决定，让他是否可以购买一袋米饭。

他说，在视频流传后，他发现有很多人来协助他。

“不是很多，但我过后在首邦市大班一带，有很多人帮助我。”

这名老翁一直在巴生谷一带兜售商品，他说，也有一些公众投诉他，而让警方介入。

“但我通常被警告后就离开。”

这名老翁在上世纪七十年代，常进出精神病院后，目前已属残疾人士，获得提供援助与庇护。

他甚少与在柔佛州与雪兰莪州的家人接触，但是，在此事发生后，他表示会尽量改变。

“我会尽量不在做这样的事，我会在兜售商品时，尝试控制我的脾气。”

公众若要与他联系，可发送电邮至myokunetwork@gmail.com。