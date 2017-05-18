让双溪峇都考古更胜一筹 吉王储拟成立古迹协会 北马新闻

(双溪大年18日讯）吉打州旅游事务委员会主席拿督拉夷行政议员指出，吉打王储东姑沙烈胡汀有意愿成立吉打州古迹协会，让双溪峇都考古在市场及行政营运更胜一筹，惟一切细节有待州务大臣拿督斯里峇沙与王储讨论才成定案。

他是于周三傍晚在双溪峇都迎接吉打州王储东姑沙烈胡汀到访考古区及作出汇报会后，向传媒发表谈话。他说，考古专家已鉴证双溪峇都属于东南亚最古老古迹历史地带，希望吉打能尽快实现将该区打造成古迹景点目标，而比双溪峇都古迹区年轻1000多年的柬甫寨吴哥窟和印尼婆罗浮屠也成为旅游景区，双溪峇都的发展潜能必更强势。

槟城理大考古研究局莫达教授表示，双溪峇都历史区迫切需要基本设施及先进科技仪器，还有培训专人讲解，让游客深入了解该景区知识。

他说峇都古迹区是于2007年发现拥有97个古迹基地，经过8年时间开发，52个古迹基地可供众参观。他表示，该古迹区已经鉴定出现5个码头及5辆大型铁船，虽然已经通过扫描方式鉴定，惟它过于庞大，无法出土供众一目了然，惟可通过科技方式扫描其类型。