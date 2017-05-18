【马华芙蓉区会“盛情家宴”】要向三春看齐战火箭强人 张盛闻矢拿芙蓉国席 国内新闻

（芙蓉18日讯）马青总团长拿督张盛闻要当“第二个”李三春，棒打民主行动党强人，以拿下芙蓉区国会议席。

他形容，当年马华总会长拿督李三春气势如虹，受到行动党领袖林吉祥挑战上阵当时的华人区芙蓉国会议席，但是林吉祥不敢过来，而跑到马六甲。

他指出，于是李三春成功打败行动党主席曾敏兴，拿下芙蓉国席。

因此，他也提醒行动党领袖，包括国会领袖林吉祥、秘书长林冠英和全国组织秘书兼芙蓉区国会议员陆兆福，都没有资格批评马华。

他昨晚在“盛情家宴”马华芙蓉区会回家吃饭晚宴上致词时，如是指出。

宴会也出动马华总部资源，为党员更新党员证及当场打印新党员证，并为60岁以上的党员送上100令吉。

盛情家宴化解恩怨

这场“盛情家宴”最成功之处，是化解了芙蓉区会过去的恩怨。马华芙蓉区会一直以来存在公开的“异己”，也就是马华元老拿督李银芳派系。

不过，李银芳受邀入座主宾席，也与当年不咬弦的元老拿督赖日辉、拿督韩春锦等人谈笑风生，似乎化敌为友，未来大选团结一致协助张盛闻打一场漂亮的选战。

张盛闻提醒党员，以后别再提起3.08或5.05，因为马华已知过去两届大选的问题。

“我们的失败，不仅仅是人民选择了对方，而是我们也有问题。”

他指出，全世界超过60年仍获支持的老牌政党不多，所以大家应该好好保护它（马华），未来要发挥如何的政治平台，就由现在的马华决定。

他说，他从不相信“年轻人在马华没有机会”这句话，因为几乎没有一个政党能像马华一样，愿意把部长或副部长的“位子”让给马青团长尝试。

因此，他鼓励年轻人，倘若想要改变现状，或对现状存在任何不满，更应该加入马华，进入政府作出改变，就像当年在大学擅搞学运的他一样。