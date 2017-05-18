林冠英：改变游戏规则 高额投资无需公开招标 北马新闻

（槟城18日讯）槟州首长林冠英坦言，位于太子道总值20亿令吉的槟榔医院医疗城投资不但是项高价值计划，且也可视为改变游戏规则的一项投资。

他指出，由于医疗城计划的投资者来自国外，所以州政府是以邀请的方式让他们展开相关投资，且对方也不愿参与公开招标。

他补充道，基本上高额的投资计划都无需公开招标，因此，此项医疗城计划，就有如一项改变游戏规则的投资。

林冠英是今日在首长会议室所召开的记者会上，这么指出。与会者有槟州行政议员佳日星、彭文宝、林峰成及罗兴强。

接着，他说，该计划将会斥资20亿令吉以建设具有1000个床位的私人医院，而这对槟州而言就有如额外红利(bonus)般，因此，他希望人们可珍惜这一点。

土地转至首长机构 方便交易相关程序

此外，针对记者询问关于州政府是否将仍未出售予槟榔医院的太子道政府地段转至槟州首长机构(CMI）一事，林冠英回应，州政府将该土地转至首长机构，主要是为了方便以后的交易及相关程序，且首长机构也是属于州政府单位。

他强调，州政府会确保投资者在缴付了全额的款项后，才会将土地转让给投资者以作发展。

华裔电影人被掌掴 首相成为最佳证人

另一方面， 林冠英认为，日前一名在首相拿督斯里纳吉面前被马来演员掌掴的电影制作人张秋发，在受到暴力对待后应该前往报警，以让警方可采取进一步行动。

他认为，虽然首相在目睹该暴力事件上演时袖手旁观，不过其实他是该事件的最佳证人。

同时，他指出，其实任何人都不该被暴力对待及受到尊重，而这也包括了少数特定人士。

接着，他也认为，其实相关暴力事件是可避免及不该发生的。

槟希联执政至今 通过14可负担屋计划

佳日星质问槟州巫统，在过去数年间是否有为槟州人民争取建设任何的可负担房屋单位。

他指出，希联槟州政府执政至今，已通过14项可负担房屋计划，而这将会建设2万6255个相关单位，不过，国阵却未能如此。

佳日星是针对槟州民青团于日前所召开的记者会提及州政府应该将太子道的政府地段作为可负担房屋计划，而非出售予私人医院一事，作出上述比较及回应。

同时，他也认为，媒体在访问关于槟州可负担房屋的课题时，应该访问槟州巫统议员，而非访问那些不知情的政党人士。

5公司合资4960万 峇都加湾设黄金珠宝圈

林冠英透露，庇能打金行属下的5家金饰珠宝加工公司，将联合出资4960万令吉，以在峇都加湾占地4.2英亩地段设立“黄金珠宝圈”(Gold and Jewellery Cluster）。

他说，在2016年我国的黄金珠宝出口总值为72亿令吉，而槟州就占了61亿令吉即85%，所以槟州在此是领先了全国。

为此，他希望此次5家公司入驻峇都加湾工业园，能够巩固槟城身为主要金饰成品枢纽的地位，并为工匠和下游工业提供更多优质的就业机会及收入来源。随后，槟州发展机构总经理拿督罗斯里在林冠英的见证下与5家公司董事签署合同后，也与庇能打金行代表兼前主席罗绍昌互交换相关合同。