欲报名参赛请从速 槟大桥跑只剩1万名额 北马新闻

（槟城18日讯）槟城大桥国际马拉松赛主席罗兴强行政议员指出，今年度的大桥跑自2月16日开始接受报名以来，目前报名人数已达2万5000人，距离目标仅剩1万人。

他说，已报名参加2017年槟城大桥国际马拉松赛者，可参与即将于5月28日早上7时30分，在植物园举办的免收费“跑步诊所”，以让合格教练指导正确的跑步姿势。

有兴趣者可将姓名、身份证号码及个人电邮呈交rita@visitpenang.gov.my。

他指出，目前各组别的报名人数，即全程(42.195公里)，5475人、半程(21公里)，7525人、10公里跑，1万500人及欢乐跑(8公里)，1554人；共2万5054人。

他表示，今年不会有冠上名称的赞助商，活动由州政府资助。他欢迎私人界踊跃成为赛会赞助商，筹委会目前正寻找汽车的赞助商，以作为赛会的幸运抽奖大奖。提及是否与MBI讨论赞助一事时，他表示之前有初步接触，在正式接受报名后就不再有任何联系。

他续说，Brooks今年将成为大桥跑的官方服装，该公司也是2015年大桥半程马拉松的官方服装。

他表示，这项国际马拉松赛每年吸引大约80个国家的参赛者，其中约有5000人为外国人，当中人数最多的为新加坡、印尼、泰国及中国。