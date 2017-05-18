林冠英告假动议被驳 槟议会将辩先奸后娶论 北马新闻

（槟城18日讯）槟巫统提出敦促槟首长林冠英告假动议，虽被议长办事处驳回，但林冠英早前放话要在州议会谴责打昔牛汝莪国会议员沙布丁“先奸后娶”论动议被接纳，由行政议员章瑛提呈。

不直接点名沙布丁

据悉，由槟州妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛提呈的动议料不直接点名沙布丁。反之，只针对“先奸后娶”议题。

只是，沙布丁在国会发表的这番言论，预料将成议会辩论的开火重点，必会掀起朝野激辩。

至于，首长应在面对贪污指控期间告假动议虽被拒，料巫统不会罢休，势将成议会辩论朝野攻防。

章瑛周三接受《光华日报》访问时，证实本身将在是次召开的议会中，代表州政府提呈上述动议。不过，她强调州政府“对事不对人”，动议将聚焦在保障强奸受害人，尤其是未成年男女。

她被询及动议是否不会点名沙布丁时，迂回说：“反正对事不对人，但辩论时谁会讲什么、提什么，还是点名谁，没有人知道。”

保障强奸受害者权益

她也挑明，州政府提出的动议是简明直接的，只要人民代议士保障强奸受害者权益。

槟州议会第5季第1次议会即将在周五（19日），由槟州元首敦阿都拉曼主持开幕，进行检阅仪式后休会。

州议会将于下周一复会至周五，普遍被视作全国大选前的“最后一次议会”。由于被视作“最后一次议会”，朝野料将捉紧机会“表演”。

查哈拉较早前受媒体访问时，直斥巫统动议被驳，是希望联盟州政府的不民主体现，并直接说明巫统肯定会挑起此事。

槟巫统在议会召开前，由槟州反对党领袖拿督查哈拉（Jahara Hamid）提呈两项动议。分别是要求面对贪污指控的槟首长林冠英告假，以及被提控的所有公仆，须告假至审讯结束为止。

但议长拿督刘子健接受本报询问时，证实其办事处已驳回巫统动议，回函上周已寄给查哈拉。

刘子健表示，凡事必有因，但为了尊重各议员和遵循议会常规，他会在议会周一复会当天，作出评论。