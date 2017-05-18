解决槟榔河下游水患 槟市厅拨184万治水 北马新闻

（槟城18日讯）槟岛市政厅拨出184万5000令吉，加宽渠道及在2依格空地盖建一个防灾储水槽，以整治日落洞双溪槟榔下游区的水患问题。

槟州地方委员会主席曹观友行政议员一行人周四上午，巡视日落洞双溪槟榔下游区及一块准备用来兴建地下储水槽的2依格空地之后，如此宣布。

曹观友说，日落洞双溪槟榔下游区原是一处填海区，住有1000多个住户单位，常年面对暴风雨侵袭的水灾困境，槟岛市政厅因而拨出184万5000令吉来修整当地治水计划。

他说，有关治水工程从今年3月15日开始，预期花费1年时间，即在2018年3月12日竣工。施工范围包括加宽日落洞双溪槟榔下游区及梭罗双溪槟榔的沟道，并在这两个地区之间的一块空地建立一座5000多立方公尺之大的储水槽及4个运作厢房。

曹观友说，一旦大雨来临，沟水会自动排进储水槽，之后把多余的雨水排出大海，以解决这两个区域的水灾问题。

成立工程监督委会

他也说，有关当局也会在储水槽上面设立休闲公园及行人散步区，以美化当地环境。

曹观友指出，槟政府经成立一个以林峰成行政议员为首的槟州政府工程监督委员会，会每两个月召开一次会议，要求各工程单位及承包商汇报政府工程进展，以确保可以在指定的时间内完成。

“承包商如果没有在指定的合约时间之内完成工程，每天就会面对罚款。”

曹观友说，槟岛市政厅接下来会在本月29日，通过报章刊登7个水利招标工程。这7个水利工程总耗资高达136万令吉。有关招标工程的截止日期为今年6月19日。

寻策解决旅巴违停

另一方面，针对每逢周末，槟岛许多旅游区都相继面对旅游巴士胡乱停车的问题，曹观友表示，已指示槟岛市政厅商讨对策，包括安排其它合适的政府空地来安置假日期间的蜂拥旅游巴士，而这也需要主办当局的积极配合或提供适当的私人场所来安置旅游巴士。出席者有日落洞区国会议员黄泉安、双溪槟榔区州议员林秀琴及槟岛市政厅水利部工程师谢振贵等。