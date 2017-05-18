艾士顿花园社委会 21日为狗只注射疫苗 北马新闻

（大山脚18日讯）威省市政局将在本月21日，于艾士顿花园社委会礼堂举办疯狗症疫苗注射及狗牌申请活动，爱狗人士受促踊跃参与。

也办狗牌申请活动

威省市议员胡智胜在记者会上，这么表示。

他说，上述活动将在当天上午9时至中午12时30分进行，方便饲主带同狗只注射疫苗；疫苗每支收费35令吉，狗牌则是10令吉。

胡智胜指出，这是当局在威中区举办的第2场狗只注射疫苗活动，主要是鼓励饲主为爱狗注射疫苗，同时确保狗只持有狗牌，以免面对罚款。

他透露，当局执法人员之后会在附近住宅区展开巡逻，一旦发现居民屋内的狗只没有狗牌的话，将会开出罚单。

他说，没有为狗只申请狗牌的饲主，将面对最高不超过250令吉的罚款，同时若狗只在执法人员展开行动时，跟出屋外，将会被带走。

他希望饲主在爱狗之余，也应顾及狗只、家人乃至其他居民的安全，定期带狗只注射疫苗，避免狗只染上疾病。

胡智胜也提醒饲主，不论是何时取得狗牌，都必须在每年1月的第一个星期，为狗只更新狗牌。

至于已经在私人兽医所注射疯狗症疫苗的狗只，狗主须携带身份证、门牌税以及相关疫苗注射卡，前往柜台办理狗牌申请。