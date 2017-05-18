无现金社会步近 国人可接受支付宝？ 北马新闻

报道:温俊钦 摄影:芬迪

30多年前，第一台自动提款机面世时吸引全球银行用户的目光，一台金属机器可以让你不受时间和填写表格的限制而轻松，当时，仍有许多人碍于安全信心而仍不选择办理提款卡。

在即将引来21世纪的第3个十年的现在，正当国人还在观望拜科技所赐而引发的全球工业革命4.0时，另外一种大家曾听闻其便捷性，也动摇现有银行支付系统的“支付宝”（ALI PAY），已经悄悄来到你的身边。

但，刚在今年才强制使用键入密码扣账卡的我国，是否已有能力接受支付宝，或类似的“无现金社会”脚步的到来和冲击？

贯彻生活衣食住行 智能手机充电子钱包

支付宝听多了，但它是什么？

今年3月22日，大马经济转型来到了分水岭。阿里巴巴集团创办人马云到吉隆坡出席全球转型论坛时，曾和我国政府签署数项合作备忘录，包括让支付宝系统可在我国作为其中一项支付方式。

目前，我国只有马来亚银行（MAYBANK）和阿里巴巴合作。让所有支付宝用户在我国以“支付宝钱包（人民币）”，在该银行适用的商店付款购物，而大马人则可使用支付宝进驻中国市场。

这些商店就包括百盛、皇家雪兰莪（Royal Selangor）、免税商店和云顶等等。然而，有关便利目前只惠及来马的中国游客，或其他拥有支付宝的大马人。

什么是支付宝？它是中国著名的第三方支付平台，提供 “简单、安全和快速” 的电子钱包方案。

现在的中国新生代已渐渐走入无现金的社会，一切衣食住行开始贯彻“支付宝”生活，只需一部智能手机就可以满足衣食住行。

目前，支付宝的实名用户已超过4亿5000万人，一天的手机支付量超过4500万次，大家都透过支付宝付款、转账、收款、还贷、手机充值、缴付水电费等等。

叶奕良：迎接新冲击 鼓励商家接触新资讯

新支付系统普及化商家是否继续忽视？大马中总总秘书拿督叶奕良针对支付宝走入我国表示欢迎，但也提出其个人担忧，包括我国支付系统的成熟性。

他说，我国在今年才开始要求扣账卡用户必须更换至有“键入密码”功能，但该系统中国早已落实很久。“现在中国已经渐渐不使用信用卡，反而是走向使用二维码。”

他指出，邻国泰国早已在7-11便利商店开发支付宝系统，而大马也乐于看到中国游客的到来，刺激经济。

他也提出另外一项担忧，就是本地零售行业该如何面对新颖支付系统带来的冲击，和一连串的效应。

他说，过去网络时代的来临让人们可以一键购物，但现在整个趋势的变化可见，人民甚至抛弃电脑，使用手机变成“一指购物”。

“我认为应该迎接这个风暴的来临，否则不转型者就会被淘汰，尤其是传统行业。”

叶奕良鼓励商家尽量去接触发达新资讯，“过去零售行业是依赖情分在做生意，但现在应该展望未来，我们可以看到芬兰手机巨人诺基亚如何在没有意识科技冲击后，面对的危机。”

7-11便利商店 22日启用支付宝

目前，在我国将让支付宝通行的商店包括7-11便利商店（百盛和皇家雪兰莪）。

其中，根据《光华日报》观察，7-11将在本月22日开始使用支付宝系统，让顾客可以享有多一种支付方式。

双威区一家7-11分店经理安努亚向本报透露，全国2000多家的7-11分店都已在系统中新增支付宝付款。

他透露，现阶段已可以使用支付宝系统，过去有中国留学生和游客开始在便利店购物，只需要在付款时声明使用支付宝方式，取出手机让收银员扫描二维码，通过即可。

他说，日前总部也召集所有分店经理针对有关系统进行汇报和培训，而技术层人员也进行测试，确保支付宝付款顺利。

中国游客亲身体验 轻松付款赞扬便利

为了带读者一睹支付宝的使用过程，《光华日报》在吉隆坡武吉免登金三角找来中国游客亲体验，使用后惊觉大马也可使用支付宝。

来自广东的罗雪莹和母亲首次来马，在享用午餐后便到金河广场的一家7-11便利店购买物品。

她和母亲在选购一瓶矿泉水和一支巧克力后，就向收银员询问可否以支付宝付款。

店员随即扫描物品的条码，一共是6令吉50仙，并在收银系统上点击“支付宝”付款方式；这时他再扫描罗雪莹手机支付宝账号的二维码。此时，罗雪莹的手机便弹出付款确认的对话，在确认过后即交易成功。

不过，由于支付宝系统是以人民币结算，所以她最后的付款为10余元人民币。

她在步出店外后向本报指出，以往在中国鲜少带现金出门，而今天在我国体验了“海外支付宝”后深感惊讶，原来在大马也可以如此方便，因此回国后会告诉朋友们这项方便性。