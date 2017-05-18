建筑工地不时跌物品居民感生命严重受胁 北马新闻

报道:黄皆善

（槟城18日讯）面对住家毗邻建筑工地不时有建筑材料从高处坠落住家的安全威胁，退休阿伯忍无可忍向州议员投诉求助，望获当局介入，以保障其家人及住家的安全。

螺丝、铁块、铁板、电线缆，突然从高空坠下，击中居家范围，甚至曾掉下13寸的水管，落在两间房屋屋顶上，令住在二条路的王忠洁（76岁，退休人士）与家人感到生活充满恐惧。

面对毗邻发展计划的安全困扰问题，王忠洁于周三致电联络光大区州议员郑来兴求助，希望获后者的协助，要求槟岛市政厅介入。王忠洁向郑来兴投诉求助后也联络本报，盼市政厅方面能通过新闻报道，注意到其住家安全隐忧问题。

据王伯投诉指，自其毗邻位于头条路的酒店发展建筑计划于去年动工至今，前后已发生多次建筑材料从高处坠落在住家周围的事件，其中有5次较为严重的状况，令当地居民无时无刻提心吊胆，深怕随时有建筑材料直接砸在头上。

王伯强调曾多次寻找建筑工地的监工反映安全问题，对方因此有筑起围网，但终究不能完全根绝问题。他也透露，虽然对方曾有给予些许补贴金，但他认为其性命不值这些钱，而对方竟要求他们在白天时段勿逗留在家里。

针对王伯面对的困扰，郑来兴受询时证实接获其投诉。他在了解王伯的问题后，当下联络槟岛市政厅负责官员反映此事，要求市厅跟进，以确保不再发生建筑材料从高空坠落的事件。他强调，任何发展工程，都必须保障临近居民的安全为先。

已就投诉请示上司 工地监工：做足安全措施

有关建筑工地监工林先生受访时回应，他们有做足所有建筑安全程序的措施，并尽力避免发生不必要悲剧事件发生，惟还是有员工在工作期间疏忽缘故，导致发生建筑材料坠落事件。

他强调，每当有建筑材料坠落在居民住家范围内时，他都会第一时间前往勘察情况，尽量与当地居民协调并维修所有损坏的建筑，如被压毁的屋顶、出现裂痕的住屋等。

他说，自去年11月至今，他们已发放共6500令吉的补贴金予一住户，而且也为出现裂痕的住家安装铁制支架，以加强住家结构。他补充，针对居民们的投诉，他已向上司请示，而发展商的代表会于来临的周六，亲自与居民接洽，倾听居民的要求以达到双赢的局面。

有关工地是本地一发展商集团的一项24层楼高酒店发展计划。