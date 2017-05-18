黄家业加入前进党 剑指槟15州3国席 北马新闻

(北海18日讯)前阵子与槟州政府“扛上”的商界闻人拿督黄家业，正式加入槟州前进党，成为该党决策委员会主席兼顾问，并声言在来届大选带领该党至少攻打15州及3个国席。

黄家业指出，在他部署下，未来将会有多名来自国阵及希联的精英加入，其中更有来自执政团队的人士。

询及执政团队里的“神秘人物”，是否为州议员郑雨周，他坦诚，本身的确有接触过他，如果郑雨周想要加入该党且愿意配合，他也无任欢迎。

此外，他也语带玄机地告诉记者，他是在四名政坛元老的“祝福”下加入前进党，这些人士分别来自民政、马华、行动党及巫统元老级人马。

因此，他有信心带领该党走向辉煌，而本周六在威中黄炎发礼堂所举行的造势活动，预计当晚的人潮，将成为该党强势出击的首炮。

于上周加入该党，并于翌日被委任重职的黄家业，在记者招待会上指出，该党希望能够成为一股监督力量，成为槟州人民最有力的喉舌。

出席者包括该党青年团团长布拉克斯、妇女组主席泰勒微罗、副主席王松富、副主席陈志铨、秘书林致群及执委旺沙吉斯。

槟前进党 确立数目标

黄家业透露，槟州前进党目前已确立数个目标，既（1）监督槟州政府决策，确保资源分配合理、（2）塑造和谐社会，打造各族互相尊重的文化风气、（3）确保资源善用，解决首要问题如交通及水灾、（4）保护及提升妇女权益、（5）保护槟州大自然和（6）重振槟州经济。

至于早前备受争议的“槟城建赌场”言论，他透露，这项建议已不在竞选宣言中，除非超过半数的槟城人同意，他们才会重新考虑。

他说，该党决定以“槟城人的槟城”来带出党斗争路线，如果情况允许，该党将派出更多候选人竞逐。针对该党早前被指为亲国阵政党，他强调，该党的斗争目标很明确，那就是为了人民而奋斗，无论朝野政党，只要对槟州有利，他们都将给予合作，反之，他们将反抗到底。

“我们不会避开任何政党，无论是国阵或希联，只要我们认为他们做得不好，我们就会派员上阵，让人民多一个选择。”

遵循团队意愿 上阵合适选区

询及本身的上阵意愿时，他说，他在未有政党背景时，主要是希望能够攻打阿逸布爹州议席（首长林冠英的议席），不过，如今加入政党后，必需遵循团队意愿，在党分析情况后，再上阵合适的选区。他认为，个人荣辱为次要事情，槟州人民福祉及该党的胜算，才是首要之举。因此，该党目前也没有确立上阵的国州席，在候选人方面为有德者居之，而不会特别去区分性别及种族。

抨马华山头主义 不符其从政理念

询及为何不加入马华时，他直言，马华山头主义太多，且身在执政党里却从不拿本身当作执政党看待，许多事情都需通过“争取”得到，非他从政理念。

此外，对于马华的统考“一里路”，他也显得不以为然，他说，承认统考其实已经违反了宪法，因为这样做等同于鼓励各族只注重自己的语言，在母语教学体系下，国语的地位将被削弱，最终导致人民之间没有一个共通语言交流，不利于团结。