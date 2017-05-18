指尖陀螺夯进校园 教育界忧学生玩物丧志 国内新闻

报道：陈志玮、朱育铃、赖洁敏

（吉隆坡18日讯）你“玩”过了吗？掌中玩具“夯”进校园，学生疯玩“指尖陀螺”！

你有玩过时下最流行的“指尖陀螺”（Fidget Spiner），这个小小的掌中玩具，放在指尖上就能够转个不停，可说是目前校园中最夯玩具。但，其实“指尖陀螺”早在16年前已在美国掀起风潮，只是直到近期才在亚洲乃至全球各地造成旋风。

其实“指尖陀螺”当初设计的原意是为了解决专注力失调及过度活跃症（ADHA或简称多动症）孩童注意力，以提高学习效率的小工具，却于近期“夯”至全球，让没有治疗需要的学生纷纷将“指尖陀螺”视为潮流玩物，并带往学校与同学“同乐”。

“指尖陀螺”其实是一种玩法类似于传统陀螺的掌上游戏，外形类似直升机的三角或直线型螺旋桨，中间是一个轴承，手指稍微使力，陀螺就会旋转。而这款“指尖陀螺”价格廉宜，售价介于5令吉至50令吉，就连小学生都能够轻易负担和购买。

目前，英国、美国、香港、台湾及马来西亚等国家地区的校园都迎来这股风潮，这些能捏在拇指，食指间快速旋转的掌中玩具，并无法让普通学生提高他们的学习专注力，反而使他们注意力涣散，甚至有玩物丧志的隐忧，引起各国校方的关注。

而且有些卖家将“指尖陀螺”改装，装置刀片及火柴等看似酷炫实则危险的物件，而部分玩家更把改装视频上载至优管（Youtube）等视频网站，让学生可轻易浏览并效仿。

英国、美国及新加坡的部分学校已下令，禁止患有过动症以外的学生携带“指尖陀罗”到校，以避免影响学习。然而，至今我国教育部尚未就这款时下最“夯”玩具发出指示，因此许多学生纷纷将“指尖陀螺”带至校园，引发教师不满，指“指尖陀螺”让学生无法专心上课。

新加坡媒体日前报道，该国目前已有3所学校禁止学生带“指尖陀螺”到学校，以免影响教师教学。

日前，全国教学专业职工会主席卡马鲁扎曼表示，教育界应防患于未然，以免酿意外事件，并促请教育部颁布通令，限制患有过度活跃症以外的学生携带“指尖陀罗”进学校。

据悉，目前我国学校暂无禁令禁止学生带“指尖陀螺”到学校，但倘若教师在课堂上发现学生在玩“指尖陀螺”，教师则会没收，以免影响学生的学习。

教育部长拿督斯里玛兹尔在接受媒体质询时指出，基于“指尖陀螺”是新玩意，他暂时也没有掌握该玩意的功能及危害性，故必须交由部门官员了解及深入研究后，才会研拟对策。

张盛闻： 教部未宣布禁令 指尖陀螺不属校园违禁品

(芙蓉18日讯)教育部副部长拿督张盛闻透露，迄今教育部尚未决定是否禁止学生携带指尖陀螺到学校。

换言之，教育部未宣布这项禁令，指尖陀螺并不属于校园违禁品。

张盛闻接受本报询问时指出，目前贸消部也正在探讨指尖陀螺是否对儿童有害。

“因此，教育部未有最新进展。”

患病妈妈肌肉无力 发明“指尖陀螺”娱乐女儿

根据报道，“指尖陀螺”其实是在1997年，被一名患有重症肌肉无力的美国女性凯瑟琳·海婷格（Catherine A. Hettinger）所发明，其发明目的是由于本身患有疾病，导致其肌肉变得脆弱，令她难以照料女儿，因此发明“指尖陀螺”，以娱乐当时年仅7岁的女儿。

她曾在1997年向美国当局申请专利，原以为她可以依靠专利授权费获得大笔收入，然而到了2005年，由于她没钱继续为“指尖陀螺”申请专利，而选择放弃这项专利。

岂料，到了2017年春天，“指尖陀螺”在美国瞬间掀起旋风，而这股旋风更席卷亚洲与欧洲多个地区，但凯瑟琳·海婷格已经放弃这项专利。

女童误吞铁环险窒息 “指尖陀螺”恐引杀机

“指尖陀螺”席卷大马校园，美国德克斯州10岁女童布里顿却意外吸入“指尖陀螺”铁环而差点窒息。

布里顿的母亲凯莉周二透过脸书公布女儿的经历，希望能够成为家长们的警惕，而该贴文获得60万次的转载分享。

虽说“指尖陀螺”当初设计的原意是为了解决专注力失调及过度活跃症（ADHA或简称多动症）孩童注意力，但凯莉却警告这该游戏存在的隐忧。

她说，女儿是在把陀螺的一小部分放入口中时，不小心吸入其中一个铁环，导致被铁环噎着。她尝试从后面环抱布里顿让布里顿提出铁环，但未能成功，最后紧急把女儿送到急诊室急救。

到了儿童医院后，医务人员透过X光发现铁环噎在布里顿的喉咙，最后透过手术才成功把铁环取出。

凯莉说，虽然“指尖陀螺”有其好处在，但依然会引发一些危机。

为此，她提醒家长，“指尖陀螺”拥有容易掉出的铁环。有线电视新闻网（CNN）访问客户用品安全委员会时，也提醒必须让儿童远离小型的物品。