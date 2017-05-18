全球首例 早产男婴成功开心 国际新闻

（新德里18日综合电）印度拉贾斯坦邦一名只有470克的早产男婴，成为成功接受心脏手术、全球体形最小的宝宝。

男婴仅28周就出生，体形只有手掌般大，双眼、肺及皮肤都未完全发育，脆弱得不能触碰，即使移动他也会为他带来生命危险。男婴又患开放性动脉导管，心脏两条主要血管连接在一起，使他呼吸出现问题。

由于用药后男婴情况仍未改善，医生在他只有2周大时冒险做手术，负责手术的其中一位医生指：“正常来说血管保持连接……在出生后自动分离。假如没有，就要用药物治疗。在这个情况下，他对药物无反应，心脏手术就是最后的选择。”由于男婴非常虚弱、体形瘦小而且身体未成熟，手术难度大增。

另一位医生指：“手术涉及很多风险，例如呼吸窘迫症候群、脑或肺内出血、喂食迟滞、发育问题等等。”医生们在深切治疗部出动特制的微型手术工具，小心翼翼为男婴做手术，结果手术成功，男婴打破宿命奇迹活了下来，爸爸深感安慰，他说：“他以如此轻的体重捱过重重难关，真是非常勇敢。神听到我们的祷告了。”