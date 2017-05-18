坐轮椅荡秋千 sPICE游乐场圆障童梦 大城小镇

报道:张思倩

（槟城18日讯）sPICE槟国际会展中心空中花园打造无障碍设施游乐场，为全槟特殊孩子增添一个好去处。它是全槟唯一具最齐全无障碍设备的游乐场，家中有特殊孩子的家长，无需再烦恼，假日就带孩子到那里去游玩，给孩子一个到户外游乐场去嬉戏的机会。

杨庆贺：民众免付入门费

在马来西亚，无障碍设施并不太齐全，往往忽略了特殊孩子或行动不便者。实达发展公司（SP Setia）会展中心高级经理杨庆贺接受《光华日报》访问时指出，空中花园无障碍设施游乐场是该公司履行企业社会责任的一个项目，于上个月正式开放，开放时间是早上7时至晚上10时，民众免付任何入门费。

他说，无障碍设施游乐场的设计概念100%附合特殊孩子，毫无“角型”游乐设施，家长可以放心让孩子在那里玩耍。

林冠英：特殊秋千适合行动不便孩子

此游乐场设有特殊秋千，适合行动不便，坐轮椅的孩子。槟州首席部长林冠英日前出席在上述空中花园所主办的一项青少年嘉年华会活动后，也告诉本报记者，特殊秋千主要是给坐在轮椅的孩子尝尝荡秋千的感觉，让他们也有机会荡秋千。

他说，行动不便的孩子往往在游乐场只能眼睁睁的看着其他孩子荡秋千，而他们却不能亲身体验荡秋千的快活。为此，该无障碍设施游乐场让行动不便孩子一圆荡秋千的梦。

设适宜孩子攀岩墙 垫子具弹性不伤脚

sPICE槟国际会展中心无障碍设施游乐场还设有一个适合孩子攀岩的攀岩墙。杨庆贺表示，此攀岩墙是经考察与研究，适合孩子学习攀岩。该游乐场地板垫子具弹性，不会跌伤孩子的双脚。

定期检查设施确保安全

他坦言该游乐场的维修经费不便宜，毕竟无障碍设施游乐场承包商不多，一旦面对损坏，他们就必须找回原有的承包商，才能进行维修工作。

他说，为了民众的安全，他们会派员固定检查那里的设施，确保设施处在良好与安全状态。

拟与特定组织合作 让特殊童参与活动

杨庆贺指出，由于该游乐场刚开放，所以前往该处的民众并不多。日后，他们打算与特殊儿童协会或特定组织合作，会主办一些活动，让特殊孩子参与。

他也透露，他们会与相关的协会或组织联系，让他们知道sPICE槟国际会展中心空中花园，有一个设备齐全的无障碍设施游乐场。